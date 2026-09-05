Miracole în Nepal. La 10 zile de la viitură, o femeie a fost scoasă în viaţă dintr-o casă şi un chinez a fost salvat dintr-un tunel

La 10 zile de la viitura din Nepal, o femeie a fost scoasă în viaţă dintr-o casă şi un chinez a fost salvat dintr-un tunel al unei hidrocentrale. Sursa colaj foto: X

Scene emoţionante într-o zonă devastată de viitura din Nepal. O femeie a fost găsită în viață și salvată dintr-o casă, la 10 zile după ce inundațiile au lovit orașul Nuwakot, a anunțat sâmbătă un purtător de cuvânt al armatei nepaleze, relatează AP. Tot astăzi, un cetățean chinez a fost salvat de echipele de intervenție din Nepal, după ce a fost găsit într-un tunel al unei hidrocentrale, a transmis biroul prim-ministrului țării. Conform celor mai noi informaţii, cel puțin 1.300 de persoane și-au pierdut viața în urma catastrofei produse la granița dintre Nepal și regiunea autonomă Tibet a Chinei, iar alte mii sunt date dispărute.

Femeia care a supravieţuit timp de aproape două săptămâni sub ruinele casei distruse de viitură a fost transportată cu un elicopter către Kathmandu, au declarat oficialii, potrivit sursei citate.

Cel puțin 1.300 de persoane au fost ucise în inundațiile din 26 august, care au fost provocate, cel mai probabil, de prăbușirea unui ghețar, iar peste 5.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit agenției pentru gestionarea dezastrelor din Nepal. Inițial, s-a crezut că viitura a fost provocată de un cutremur. Inundaţiile rapide au lovit cu o forță de două ori mai mare decât apa, a explicat un om de ştiinţă într-un interviu.

A 60 year old woman was found alive after spending 11 days buried beneath a house following flash floods in Betravati, Nuwakot, Nepal pic.twitter.com/b1XeGnM3i8 — Surajit (@surajit_ghosh2) September 5, 2026

Tot sâmbătă, salvatorii din Nepal au scos în viață un cetățean chinez dintr-un tunel hidroenergetic, potrivit unei postări pe rețelele sociale a biroului prim-ministrului țării, au mai notat jurnaliştii de la AP.

Nepal devastating Floods

latest Update

A Chinese national has been rescued from the Audit 4 tunnel of Upper Trishuli 1 (216 MW)affected by the Bhotekoshi flood.

He was rescued from the tunnel a short while ago by a team of Nepali Army and South Korean disaster experts. #Nepal https://t.co/RwEPVG9hLV pic.twitter.com/j28GNmHiJW — Kiran Joshi ( Follow Back 100%) Live #Ukraine (@Kiranjoshi900) September 5, 2026

Cea mai recentă operațiune de salvare ridică la trei numărul muncitorilor scoși în viață de la proiectul hidroenergetic Trishuli. Doi muncitori nepalezi au fost salvați vineri dintr-un tunel de la centrala hidroenergetică Trishuli 3A.

Armata nepaleză a declarat că o echipă comună de salvare formată din militari nepalezi și experți sud-coreeni în gestionarea dezastrelor l-a salvat pe bărbat dintr-un tunel lung de 225 de metri și că acesta era supus unei evaluări a stării de sănătate.

O fotografie publicată de televiziunea de stat chineză CCTV îi arată pe doi salvatori scoțându-l pe bărbat din tunel.

Pe o filmare, bărbatul apare preluat de un elicopter, în timp ce un medic militar îi face anumite investigaţii în timpul zborului.

Nepalul este una dintre țările cele mai vulnerabile la criza climatică, chiar dacă reprezintă unul dintre cei mai mici emițători de gaze cu efect de seră la nivel global, a notat BBC. Autorităţile nepaleze au declarat că vor avea nevoie de miliarde de dolari pentru reconstrucția zonelor afectate de viiturile rapide de luna trecută.