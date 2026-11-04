O româncă din SUA a câștigat alegerile în Texas. Mihaela Pleșa, mesaj emoționant despre mama sa, care a fugit din România comunistă

4 minute de citit Publicat la 13:02 04 Noi 2026 Modificat la 13:54 04 Noi 2026

Mihaela Pleșa și mama sa, 4 noiembrie 2026. Sursa foto: X/ Representative Mihaela E. Plesa

Mihaela Pleșa, politiciana americană de origine română, a câștigat un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas, în urma alegerilor desfășurate în SUA marți. Democrata a obținut victoria în Districtul 70, învingându-l pe candidatul republican George Flint, și își păstrează astfel locul în legislativul statului american.

Victoria are o semnificație aparte pentru comunitatea românească, Mihaela Pleșa fiind prima persoană de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas. Ea a intrat în istoria legislativului texan în 2022, iar acum a reușit să obțină un nou mandat.

Potrivit rezultatelor centralizate de platforma MultiState Elections, citate de Mediafax, Pleșa a câștigat cursa electorală din Districtul 70, aflat în comitatul Collin, în zona metropolitană Dallas. Texasul este un stat dominat de republicani la nivelul conducerii politice, ceea ce face ca victoria democratei să fie cu atât mai importantă.

Mesajul emoționant transmis de Mihaela Pleșa după victorie. Mama sa a fugit din România comunistă

După alegeri, Mihaela Pleșa a publicat pe rețeaua X un mesaj emoționant, în care a vorbit despre mama sa, femeia care a făcut posibil parcursul său în Statele Unite. Aceasta a fugit din România comunistă în căutarea libertății și a unei vieți mai bune pentru familia sa.

Politiciana a mărturisit că succesul său este legat de curajul, sacrificiile și visurile mamei sale și că valorile pentru care aceasta a riscat atât de mult sunt tocmai cele pe care ea le apără astăzi în legislativul texan.

Iată mesajul integral transmis de Mihaela Pleșa, tradus în limba română:

„Ziua de astăzi are o semnificație cu totul specială, pentru că pot să o împărtășesc cu femeia datorită căreia toate acestea au devenit posibile: mama mea.

Mama mea a fugit din România comunistă în căutarea libertății, a oportunităților și a unei vieți mai bune pentru familia noastră. A venit în America crezând în promisiunea visului american, fără să știe vreodată că, într-o zi, fiica ei va avea onoarea de a face parte din Camera Reprezentanților din Texas.

Fiind prima româncă aleasă vreodată în Camera Reprezentanților din Texas, port cu mine în fiecare zi curajul, sacrificiile și visurile ei.

Libertățile pe care mama mea a riscat atât de mult pentru a le găsi sunt tocmai libertățile pentru care sunt mândră să lupt astăzi. Libertatea de a ne exprima opiniile, dreptul de a vota și oportunitatea de a construi un viitor mai bun pentru noi și pentru familiile noastre.

Mamă, tot ceea ce fac are la bază viața pe care tu ai muncit atât de mult să mi-o oferi. Sper că te-am făcut mândră.”

Today is especially meaningful because I get to share it with the woman who made all of this possible, my mom. My mother fled communist Romania in search of freedom, opportunity, and a better life for our family. She came to America believing in the promise of the American Dream, never knowing that one day her daughter would have the honor of serving in the Texas House of Representatives. As the first Romanian ever elected to the Texas House, I carry her courage, sacrifices, and dreams with me every single day. The freedoms my mother risked so much to find are the very freedoms I am proud to fight for today. The freedom to speak our minds, the right to vote, and the opportunity to build a better future for ourselves and our families. Mom, everything I do is rooted in the life you worked so hard to give me. I hope I’ve made you proud. ❤️ — Representative Mihaela E. Plesa (@plesafortexas) November 3, 2026

Cine este Mihaela Pleșa, prima românca din Camera Reprezentanților din Texas

Mihaela Pleșa s-a născut în 1983, în Dallas, într-o familie de imigranți români. Este membră a Partidului Democrat și reprezintă Districtul 70 din Texas, o circumscripție electorală importantă din comitatul Collin.

În august 2025, aceasta a acordat un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, în care a vorbit despre tensiunile politice din Statele Unite, conflictul dintre democrați și republicani și presiunile la care susținea că erau supuși reprezentanții democrați din Texas.

Unul dintre subiectele centrale ale interviului a fost controversa privind redesenarea circumscripțiilor electorale, o procedură prin care republicanii ar fi urmărit să obțină avantaje electorale.

Mihaela Pleșa a povestit atunci și despre presiunile exercitate asupra parlamentarilor democrați care au părăsit statul pentru a bloca adoptarea noii hărți electorale.

„Eu niciodată în viața mea nu am crezut că FBI o să vină după mine. Asta e ca pe vremea lui Ceaușescu, cum zicea mamaia mea, nu avem voie să spunem nimic contra guvernului”, declara Mihaela Pleșa în interviul acordat Antena 3 CNN.

Politiciana vorbea și despre importanța libertății de exprimare și despre ceea ce considera a fi o perioadă periculoasă pentru democrația americană.

„Noi suntem texani, noi nu luăm instrucțiuni de la Trump”, afirma aceasta în același interviu.

Ce salariu câștigă Mihaela Pleșa în Congresul SUA

Unul dintre detaliile interesante dezvăluite de Mihaela Pleșa în interviul exclusiv din august 2025 pentru Antena 3 CNN a fost salariul pe care îl primește în calitate de reprezentant în legislativul statului Texas.

„Noi câștigăm salariu 7.000 dolari pe an”, a explicat aceasta, referindu-se la remunerația anuală a parlamentarilor texani.

Suma este de aproximativ 583 de dolari pe lună, dacă este împărțită la cele 12 luni ale anului, însă activitatea legislativă din Texas are un regim diferit de cel al parlamentelor care funcționează permanent.

După cum explica Mihaela Pleșa, reprezentanții texani nu lucrează cu normă întreagă în Camera Reprezentanților. Aceștia au și alte profesii sau afaceri și participă la sesiuni legislative care se desfășoară timp de 140 de zile la fiecare doi ani.

În același interviu, Pleșa a vorbit și despre amenințările privind reținerea salariilor parlamentarilor care au refuzat să participe la lucrările legislative în contextul conflictului politic din Texas.