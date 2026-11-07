Paraguayul are un nou preşedinte: Pedro Alliana a depus jurământul. Santiago Pena, arestat după patru zile de criză bancară şi politică

1 minut de citit Publicat la 09:52 07 Noi 2026 Modificat la 09:56 07 Noi 2026

Paraguayul are un nou preşedinte: Pedro Alliana a depus jurământul. Sursa foto: Hepta

Pedro Alliana a depus vineri jurământul de preşedinte al Paraguayului, în timp ce predecesorul său, Santiago Peña, a fost arestat, transmit Reuters şi AFP, conform Agerpres. Peña a demisionat joi, după falimentul băncii la care 60% din populația țării avea bani în conturi.

În vârstă de 52 de ani, Pedro Alliana a ocupat anterior funcția de vicepreședinte al Paraguayului, iar ieri a depus jurământul în calitate de nou șef al statului. Astfel, acesta a devenit cel de-al 53-lea președinte al acestei țări sud-americane.

În Paraguay a avut loc săptămâna aceasta o criză bancară după ce banca online Ueno a intrat în insolvenţă.

Pena, care a avut în trecut legături cu banca unde aveau conturi aproape jumătate din paraguayeni, şi-a prezentat joi demisia, dar Senatul de la Asuncion nu a acceptat-o şi a finalizat o procedură de demitere, apoi l-a numit şef al statului pe vicepreşedintele Alliana, provenit din acelaşi partid conservator, Colorado.

Autorităţile l-au arestat la domiciliu pe fostul preşedinte, care urmează să se prezinte sâmbătă dimineaţa la procuratură. În faţa reşedinţei lui Santiago Peña au început să se adune zeci de protestatari, iar poliţia a instalat un cordon de securitate.

Banca centrală a Paraguayului (BCP) a intervenit la Ueno, unde Pena a fost acţionar până anul trecut, iar şeful demisionar al BCP Carlos Carvallo a fost preşedinte până în 2023. Ueno, fondată în 2021, a crescut rapid şi a oferit servicii bancare multor paraguayeni care nu beneficiau de acestea.

Procuratura a emis un mandat de arestare şi pentru Carvallo.

În afară de acesta, au mai demisionat şi alţi apropiaţi ai lui Pena, inclusiv ministrul de interne, şeful de cabinet al preşedinţiei şi doi consilieri.

Vineri, grupuri de protestatari ale căror depozite la Ueno au fost blocate au scandat în faţa sediului BCP "Daţi-ne banii!".