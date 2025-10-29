Polonia transmite că nu a fost anunțată că SUA și-ar retrage din trupele aflate pe teritoriul ei

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că Varşovia nu a primit nicio informare cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane de pe teritoriul Poloniei, spre deosebire de alte ţări care au fost notificate în acest sens, cum este cazul României.

Reuters, citat de Agerpres, aminteşte că, în ciuda îngrijorărilor de pe flancul estic al NATO cu privire la potenţiala reducere a prezenţei SUA în regiune, într-un moment în care Rusia îşi continuă războiul împotriva Ucrainei, preşedintele american Donald Trump a declarat în septembrie că Washingtonul şi-ar putea mări prezenţa trupelor în Polonia.

Totodată, ministrul apărării italian, Guido Crosetto, a declarat pentru Sky că procesul schimbării de concentrare a Statelor Unite ale Americii a început în timpul administraţiei preşedintelui democrat Barack Obama.

„SUA sunt îngrijorate de concurenţa cu China, iar Europa trebuie să-şi garanteze propria sa apărare", a spus el.

Publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunţ oficial fiind aşteptat în zilele următoare.

„Efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciţii. Erau cam 1.200 -1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian şi diverse trupe", a anunţat miercuri ministrul apărării român, Ionuţ Moşteanu.

În cele trei baze din România ar urma să rămână în jur de 1.000 de militari.

Întrebat de jurnalişti dacă acest anunţ al retragerii militarilor americani este un regres din punct de vedere al securităţii, Moşteanu a răspuns: „Aş fi vrut să nu fie aşa”.

Pe de altă parte, Președintele Nicușor Dan a afirmat că securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată din cauza deciziei SUA.