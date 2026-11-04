2 minute de citit Publicat la 10:32 04 Noi 2026 Modificat la 10:32 04 Noi 2026

Preşedintele Isaac Herzog începe consultările cu partidele pentru formarea unui nou guvern în Israel. FOTO: Getty Images

Preşedintele israelian Isaac Herzog începe miercuri după-amiază consultările cu partidele politice înainte de a desemna persoana mandatată cu formarea unui guvern după alegerile parlamentare din 27 octombrie, la care nici actualul premier Benjamin Netanyahu, nici rivalul său politic Gadi Eisenkot nu au reușit să obţină majoritatea necesară.

Herzog, care urmează să primească miercuri la prânz rezultatele oficiale ale scrutinului legislativ, îi va primi începând cu ora locală 17:00 (15:00 GMT) pe liderii partidelor reprezentate în parlament. Rata prezenţei la vot a fost 77,7%, cea mai mare din ultimii 25 de ani, screi Agerpres.



Cu 53 din cele 120 de locuri în Knesset pentru tabăra lui Netanyahu - care deţine recordul de longevitate la conducerea executivului israelian - şi cu 48 pentru tabăra lui Eisenkot, niciunul din cele două blocuri electorale nu are altă opţiune decât negocierile.



Şeful statului israelian, care doreşte cu orice preţ să evite noi alegeri, a prevăzut ca discuţiile cu reprezentanţii partidelor să se încheie joi seară, dar nu este exclusă nici prelungirea lor. El trebuie să desemneze candidatul la postul de prim-ministru până la 11 noiembrie şi poate convinge candidaţii să opteze pentru un guvern de uniune naţională ce ar reuni cele două blocuri, opţiune preferată de Herzog şi de o majoritate a israelienilor, potrivit sondajelor de opinie.



Marţi dimineaţă, cei cinci lideri din ''blocul schimbării'' condus de centristul Gadi Eisenkot s-au întâlnit pentru a-şi coordona strategia. Ei şi-au reafirmat ''angajamentul total faţă de respectarea deciziei alegătorilor israelieni, care au votat clar şi hotărât pentru schimbare'', exprimându-şi dorinţa de a avea un ''guvern de urgenţă naţională'' care să îl înlocuiască pe cel condus de Benjamin Netanyahu.



Însă tabăra opoziţiei, ce reuneşte o gamă largă de partide, mergând de la stânga la dreapta naţionalistă, este divizată cu privire la mai multe subiecte, în special la o eventuală alianţă cu partidele arabo-israeliene. Cu un număr inedit de 19 locuri obţinute în Knesset de partidele arabe, opoziţia ar putea depăşi majoritatea absolută de 61 de locuri.



Într-un lung mesaj transmis luni seară pe social media, Netanyahu s-a declarat ''deschis pentru dialog'' şi a făcut apel la formarea, însă doar sub conducerea sa, a unei largi coaliţii guvernamentale.



Deloc surprinzător, el a exclus participarea partidelor arabe la o asemenea coaliţie, pe care continuă să le acuze de fraude, în pofida asigurărilor date de comisia electorală conform cărora rezultatele nu vor fi puse sub semnul întrebării.



Gadi Eisenkot i-a acuzat marţi seară pe Benjamin Netanyahu şi partidul său, Likud, de ''progrom contra democraţiei'', după ce procurorul general Gali Baharav-Miara a exprimat dubii despre imparţialitatea anchetei lansate de serviciile de informaţii privind suspiciunile de fraudă electorală referitoare la partidele arabe.