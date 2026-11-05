Putin a naționalizat activele din Rusia ale gigantului din industria de tutun JTI

1 minut de citit Publicat la 19:59 05 Noi 2026 Modificat la 20:18 05 Noi 2026

Prin ordinul emis de Putin au fost naționalizate 4 fabrici de tutun JTI aflate în Rusia. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a plasat sub controlul statului toate operațiunile din Rusia ale companiei internaționale de tutun Japan Tobacco International (JTI). Liderul de la Kremlin a ordonat, prin decret prezidențial, transferul activelor JTI către compania rusă de stat AO Promîșlenîie Aktivî, informează Euronews.

Prin ordinul emis de Putin au fost astfel naționalizate cele patru fabrici ale JTI din Rusia, cu aproximativ 4.000 de angajați și care reprezintă în jur de 40% din piața de țigări din această țară, fiind, în același timp și cel mai mare producător de tutun din Federația Rusă.

Confiscarea bunurilor JTI se adaugă unei liste de naționalizări similare, care include companii europene precum Nestlé, Auchan, Leroy Merlin sau Metro.

Cele patru fabrici JTI naționalizate se află în Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don, regiunea Lipetsk și regiunea Leningrad.

Gama de produse ale JTI Rusia include brandurile internaționale Winston, Glamour, Camel, LD și Sobranie, precum și etichetele locale Piotr I, Ruski Stil și Donskoi Tabak.

JTI, al cărei sediu este la Geneva, a intrat pe piața rusă în 1999 și a achiziționat producătorul local Donskoi Tabak în 2018.

JT Group a investit 4,6 miliarde de dolari în operațiunile sale din Rusia pe parcursul a peste 20 de ani, conform unui profil al companiei, actualizat în noiembrie 2025.

După invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, compania nu a părăsit țara, dar a suspendat noile investiții în producția și marketingul din Rusia.

JTI se alătură unei liste de companii europene ale căror active din Rusia au fost transferate către managementul de stat prin același mecanism, inclusiv grupul alimentar elvețian Nestlé, retailerii francezi Auchan și Leroy Merlin și retailerul german Metro.

Moscova a prezentat procesul de gestionare externă ca un răspuns la sancțiunile impuse după invazia din 2022.

Restricțiile introduse în Rusia pentru companiile străine, din state considerate „neprietenoase”, includ limite la plata dividendelor, ceea ce blochează profiturile în Rusia, și taxe substanțiale la vânzarea activelor de afaceri rusești. În același timp, Putin a spus că lasă, totodată, deschisă posibilitatea de a returna controlul foștilor proprietari dacă „condițiile se îmbunătățesc”.