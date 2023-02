Război în Ucraina, ziua 349. Ministrul german al Apărării, vizită-surpriză în Ucraina | "Primul tanc Leopard 2 a ajuns în Kiev"

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Update 22:00 Ucrainenii susțin că ultimele 24 de ore au fost cele mai sângeroase din război pentru ruși. Sursa vorbește de peste 1.000 de militari ruși care ar fi murit de luni până marți, potrivit Reuters.

În schimb, Rusia susține că armata sa a provocat 6.500 de victime ucrainene în ianuarie. Cifrele prezentate de ambele tabere nu pot fi verificate din surse independente.

Numărul foarte mare de victime este raportat în timp ce luptele din estul Ucrainei se intensifică. Rușii par să intensifice asaltul în aceată regiune, aducând pe câmpul de luptă zeci de mii de militari recent mobilizați.

De asemenea, pe front au ajuns mercenari, susțin ucrainenii care cred că rușii pregătesc o mare ofensivă.

Update 20:30 Oleg Matveiceev, deputat al partidului politic al lui Putin, Rusia Unită, a susținut într-un interviu că "ultrapatrioții" s-ar putea ridica împotriva lui Putin pe fondul frustrării legate de performanțele armatei ruse pe câmpul de luptă din Ucraina.

"Situația nu este critică deocamdată, dar 2023 va fi foarte periculos", a spus Matveiceev.

Acești susținători radicali ai războiului declanșat de Rusia în Ucraina sunt nemulțumiți de evoluția conflictului și reprezintă cea mai mare amenințare pentru Putin, a relatat The Times of London.

Matveiceev este adesea numit consilierul media al Kremlinului, prin prisma comentariilor pe care le face în numele unor oficiali guvernamentali de top.

"Ultrapatrioții" din Rusia vor propune probabil pe cineva care să candideze împotriva lui Putin la alegerile prezidențiale de anul viitor (președintele rus ar intra în cursă pentru un al cincilea mandat), a spus deputatul, adăugând că acesta va urma scenariul protestelor ucrainene care au dus la înlăturarea președintelui pro-rus Viktor Ianukovici.

Matveiceev a vorbit astfel de „scenariul Maidan", cu referire la Piața Independenței din Kiev, unde au avut loc protestele antiguvernamentale din Ucraina, în 2013.

"Un Maidan ultrapatriotic cu o doză ușoară de stângism, discuții despre corupție - acestea sunt mijloace de a scoate oamenii în evidență, iar declanșatorul ar putea fi orice", a spus el, subliniind unele dintre eșecurile de pe câmpul de luptă din Ucraina.

Update 19:00 Noul ministru german al Apărării, Boris Pistorius, a efectuat, marți, o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Oleksii Reznikov, şi cu preşedintele Volodimir Zelenski.

Momentul a fost semnalat pe Twitter de Oleksii Reznikov, care a postat o fotografie în care el și omologul german țin macheta unui tanc.

"Primul Leopard 2 a ajuns la Kiev. Vor urma și altele. Mulțumiri Cancelarului, colegului meu Boris Pistorius și poporului german. Coaliția tancurilor mărșăluiește spre victorie", a scris Reznikov.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv ?

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory!