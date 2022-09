Război în Ucraina, ziua 191. AIEA va menţine o prezenţă permanentă la complexul nuclear din Zaporojie

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Rafael Grossi, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, a confirmat, joi seară, încheierea "primei vizite" la Centrala nucleară Zaporojie, insistând că agenţia va menţine o prezenţă permanentă la complexul nuclear din sud-estul Ucrainei aflat sub controlul trupelor ruse.

"Îmi închei prima vizită la Centrala atomo-electrică ucraineană Zaporojie. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică se află aici pentru a rămâne şi va menţine o prezenţă continuă", a declarat Rafael Grossi, într-un mesaj postat pe Twitter.

#IAEA Director General Rafael Grossi published a video on the results of his visit to the #ZaporizhzhiaNPP



He confirmed that he would not stay at the station, but other members of the mission would work at the ZNPP. pic.twitter.com/C2jU8pyarP