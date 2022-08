Război în Ucraina, ziua 188. Contraofensivă: Ucrainenii au recuperat patru sate din mâinile rușilor în regiunea Herson

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Ministerul rus al Apărării a recunoscut că este în derulare o contraofensivă ucraineană, dar susține că eșuează, subliniind că „au fost distruse 26 de tancuri ucrainene, 23 de vehicule de luptă de infanterie, alte 9 vehicule blindate de luptă și au fost doborâte 2 avioane de atac Su-25”.

The ?? Defence Ministry has finally acknowledged ??'s offensive but as usual is v dismissive



It claims it has "failed miserably" and come at the cost of 560 men, 26 tanks, 23 APCs and two Su-25 aircraft



Unsurprisingly, there's zero news on Russian losseshttps://t.co/vGUKXZqLUu