SUA iau în calcul relaxarea sancțiunilor impuse petrolierelor din „flota fantomă” pentru a reduce tarifele de transport maritim

Obiectivul este de a permite transportul unei cantități mai mari de produse rafinate și de țiței din Golful Persic. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump ia în calcul relaxarea sancțiunilor impuse așa-numitelor petroliere din flota fantomă, care au transportat petrol și produse petroliere din țări precum Rusia, Iran și Venezuela, în încercarea de a reduce tarifele de transport maritim la nivel mondial, ajunse la niveluri record, a declarat miercuri un oficial american, potrivit Reuters.

Discuțiile au loc la câteva zile după ce președintele Donald Trump a ridicat temporar sancțiunile asupra motorinei rusești, o măsură întâmpinată cu un val de critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a țărilor europene și a unor colegi republicani ai lui Trump din Senatul SUA.

Atât Zelenski, cât și senatorii americani au calificat măsura drept un cadou pentru președintele rus Vladimir Putin, care ar oferi Rusiei venituri pentru a continua să își finanțeze războiul din Ucraina.

Noile discuții se concentrează asupra posibilității ca Statele Unite să permită transportul de „petrol legal” cu nave sancționate anterior, a declarat oficialul american. Aceasta înseamnă țiței sau produse petroliere care nu sunt sancționate de Washington, și nu petrol rusesc sau iranian, care face obiectul unor măsuri punitive.

Anunțul secretarului american al Energiei

Obiectivul este de a permite transportul unei cantități mai mari de produse rafinate și de țiței din Golful Persic, a declarat oficialul.

Potrivit grupului de cercetare Energy Aspects, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat într-un mesaj video adresat Congresului Mondial al Petrolului, desfășurat în această săptămână la Riad, că administrația discută despre relaxarea sancțiunilor impuse navelor din flota fantomă, în încercarea de a reduce tarifele de transport maritim ajunse la niveluri record, care au afectat cererea de țiței american.

Fragmente din discurs au fost difuzate pe rețelele sociale, însă Reuters nu a reușit să obțină înregistrarea video integrală sau o transcriere. Departamentul Energiei a declarat că acestea nu erau disponibile.

Companiile care doresc să utilizeze navele sancționate ar trebui să solicite aprobarea Departamentului Trezoreriei al SUA pentru a le putea folosi, a declarat oficialul.

Departamentul Energiei a afirmat că orice măsură de relaxare a sancțiunilor impuse flotei fantomă nu ar ajuta Rusia să transporte petrol sau produse petroliere. Departamentul Trezoreriei a redirecționat întrebările către Departamentul Energiei.

Însă eforturile lui Trump de a readuce rapid motorina rusească pe piețele mondiale ar putea pune presiune asupra departamentelor pentru a permite transportul acesteia cu ajutorul navelor respective.

Prețurile ridicate la petrol și carburanți reprezintă un risc pentru Trump în perspectiva alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, în cadrul cărora republicanii speră să își mențină controlul asupra ambelor camere ale Congresului. El a ridicat sancțiunile asupra motorinei rusești până la 7 aprilie.

Creșterea tarifelor pentru petroliere

Tarifele pentru transportul petrolierelor au crescut până la niveluri record, întrucât războaiele din Iran și Ucraina au alimentat inflația și au făcut ca țițeiul american să nu mai fie accesibil rafinăriilor din Asia, determinându-le să caute alternative în Orientul Mijlociu și America Latină.

Energy Aspects a afirmat, într-o notă adresată clienților, că relaxarea sancțiunilor impuse flotei fantomă nu ar avea un impact semnificativ asupra tarifelor de transport maritim, dar ar putea permite transportul unor cantități mai mari de petrol în Orientul Mijlociu.

Ridicarea sancțiunilor impuse petrolierelor, care sunt în mare parte vechi și întreținute necorespunzător, este „puțin probabil să adauge peste noapte o capacitate semnificativă flotei comerciale principale, mai ales că majoritatea petrolierelor sancționate din cauza legăturilor cu Rusia sau Venezuela au fost utilizate activ în ultimele trei luni”, se arată în notă.

Relaxarea restricțiilor „ar putea face disponibil un număr mic de petroliere suplimentare pentru anumite curse de transport repetate prin strâmtoarea Ormuz”, calea navigabilă dintre Iran și Oman.

Ridicarea măsurilor este puțin probabil să ducă la o reducere generalizată a tarifelor de transport maritim, deoarece asigurătorii navelor vor trebui în continuare să respecte reglementările Uniunii Europene și ale Regatului Unit, au declarat surse din industria maritimă.