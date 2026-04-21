"SUA nu mai pot trimite arme Ucrainei. Au nevoie de 4 ani să se refacă după Iran", spune un comisar european. A luat date de pe ChatGPT

2 minute de citit Publicat la 18:43 21 Apr 2026 Modificat la 18:43 21 Apr 2026

Rachete Tomahawk lansate de pe distrugătorul USS Thomas Hudner în timpul războiului contra Iranului. Comisarul european pentru Apărare estimează că SUA au nevoie de 3-4 ani pentru refacera stocurilor consumate în Iran. Foto: Getty Images

Statele Unite nu mai pot aproviziona militar Ucraina, întrucât și-au consumat semnificativ din stocurile de arme și muniții în războiul împotriva Iranului.

Prin urmare, Europa trebuie să-și crească producția de armament pentru a susține Ucraina în războiul pornit de Rusia, a declarat marți comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Agerpres.

"Industria americană de apărare va avea nevoie de câțiva ani - trei sau patru - pentru a completa aceste rezerve. În consecință, trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe propria noastră producție militară", a spus comisarul european într-un interviu acordat rețelei de agenții europene de presă European Newsroom (ENR).

Uniunea Europeană a achiziționat până în prezent din SUA circa 40% din armamentul său.

Aici intră sisteme cheie precum bateriile antiaeriene Patriot și rachetele pentru aceste baterii furnizate Ucrainei, achiziționate prin programul PURL ("Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina").

PURL este inițiativa NATO prin care țările europene din alianța militară cumpără din SUA arme și muniții destinate Kievului.

Comisar european, după ce a consultat ChatGPT: Rusia depășește cu mult UE la producția de arme

"Noi depindem considerabil de serviciile americane: date spațiale, transport aerian greu, realimentare în zbor, sisteme de comandă și control, printre altele", a subliniat Andrius Kubilius.

"Marea noastră problemă este că în continuare suntem mult depășiți în producție de Rusia", a continuat acest oficial.

Potrivit lui Kubilius, Rusia a produs anul trecut circa 1.200 de rachete de croazieră și aproximativ 1.000 de rachete balistice.

În aceeași perioadă, statele UE au produs zero rachete balistice și mai puțin de 300 de rachete de croazieră.

Comisarul european a recunoscut că a colectat aceste informații cu ajutorul ChatGPT.

"Nu știu cât de precise sunt, dar cum nimeni nu le dezminte, atunci eu le folosesc", a spus el.

Comisar european: Scenariul de bază e că SUA vor continua să conducă NATO

Cât despre viitorul NATO, Andrius Kubilius a menționat că pleacă de la "scenariul de bază" conform căruia Statele Unite vor continua să conducă Alianța, deși "imprevizibilitatea este acum norma".

"Am avut timp suficient pentru a ne adapta la stilul președintelui american Donald Trump, care, deși generează neînțelegeri și multă confuzie, aduce și beneficii, uneori", a estimat comisarul.

Pentru a susține capacitățile militare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, el a indicat drept principal instrument european împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE.

Din această sumă, 60 de miliarde de euro vor fi destinate apărării, iar Kievul va rambursa acest împrumut numai dacă Rusia îi va plăti "reparații de război".

În caz contrar, împrumutul va fi achitat de statele UE, cu excepția Ungariei, Republicii Cehe și Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.