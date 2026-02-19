Trump susține producția de glifosat în SUA, în ciuda controverselor legate de favorizarea cancerului

Președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv care vizează sprijinirea producţiei de glifosat în Statele Unite, argumentând că acest erbicid, acuzat că este cancerigen, este esenţial pentru securitatea alimentară a ţării, notează AFP, potrivit Agerpres.

Erbicidele pe bază de glifosat, precum Roundup, sunt cele mai utilizate în agricultura americană, dar există un singur producător instalat în Statele Unite, iar producţia sa nu satisface nevoile ţării, obligând-o să importe, a avertizat executivul american.

Prin urmare, preşedintele i-a cerut secretarului său pentru agricultură să ia măsuri, cum ar fi modificări de reglementare, pentru a facilita în SUA producţia de glifosat şi fosfor, un element chimic necesar pentru glifosat, dar şi pentru echipamente militare.

Confruntată cu nevoi "care depăşesc cu mult producţia actuală, ameninţarea unei reduceri sau opriri a producţiei pune în pericol grav securitatea şi apărarea naţională, inclusiv securitatea aprovizionării cu alimente", a menţionat Casa Albă.

Agenţia federală pentru Protecţia Mediului (EPA) nu consideră glifosatul cancerigen, spre deosebire de Centrul internaţional de cercetare a cancerului din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) care îl clasifică drept "probabil cancerigen".

Gigantul german Bayer, care a achiziţionat Monsanto, producătorul Roundup, şi-a anunţat marţi intenţia de a soluţiona cu ajutorul a miliarde de dolari o serie aparent nesfârşită de procese americane legate de erbicidul său emblematic. Curtea Supremă a SUA ar putea fi, de asemenea, chemată să se pronunţe într-un caz conex.

Reglementarea acestui erbicid, cel mai vândut din lume, este subiect de dezbatere de mulţi ani.

La sfârşitul anului 2025, o revistă ştiinţifică a retras un studiu publicat iniţial în 2000 care susţinea că glifosatul nu prezintă riscuri grave pentru sănătate.

Studiul, care a ghidat ani de zile deciziile politice privind această substanţă, nu a menţionat că angajaţi ai Monsanto au contribuit la redactarea sa şi că a omis anumite studii privind riscurile legate de cancer.