„Beau la serviciu, dar în pauză”: România a ajuns prima în UE la consumul de alcool, cu 12,3 litri per om. Românii spun că îi relaxează

3 minute de citit Publicat la 14:55 28 Noi 2025 Modificat la 14:55 28 Noi 2025

Un locuitor din Arad explică de ce consumă băuturi alcoolice. Sursa foto: Antena 3 CNN

România a ajuns pe primul loc în UE la consumul de alcool, potrivit celui mai recent raport al OCDE. Documentul arată nu doar un nivel alarmant al consumului în rândul adulților, ci și faptul că tot mai mulți minori încep să consume alcool de la vârste tot mai fragede. Antena 3 CNN a aflat de la români şi motivele care îi fac să consume alcool.

„Da, consum. În mare parte în timpul zilei, cel mai mult. De câte ori prind liber de la muncă, când iau câte o pauză. Cam vreo 4-5 beau (n.r. beri). În pauză, nu în timpul programului, apoi continui. Bere beau. Eu încă nu am simțit (n.r. scumpirile la alcool).”, a mărturisit un locuitor din Arad.

„Știu că nu-i prea bine pentr organism, dar ce să-i faci. Dar nu contează asta. De plcăcere beau. Câte un lichioraș, mai o vișinată...”, spune un bărbat din Botoșani.

„Mă relaxez. Beau și eu un 50 pe zi. Adică e bine. Mă relaxez un pic. Sau beau o bere, sau un suc sau un ceai.”, spune un client aflat la o cârciumă din Botoșani.

Consumul anual de alcool pe cap de locuitor a ajuns în 2023 la o medie de 8,5 litri de alcool pur în țările OCDE, potrivit raportului Health at a Glance 2025. Șase state din UE au raportat valori sub medie, Grecia fiind pe ultimul loc, cu 6,6 litri per persoană. La polul opus se află România, cu 12,3 litri per om.

Iar în România nu doar că se menține ridicat, consumul a crescut cu peste 2 litri între 2013 și 2023, în timp ce în majoritatea țărilor europene a scăzut.

În același deceniu, Belgia și Lituania au avut cele mai mari reduceri, de peste 2,5 litri. În schimb, creșterile cele mai mari au fost în Portugalia, Spania și România, scrie Euronews.

UE rămâne regiunea cu cel mai mare consum de alcool din lume și cea în care cancerul este principala cauză de deces, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Consumul ridicat de alcool crește riscul unor forme de cancer precum cele orale, de gât, ficat, colorectal sau sân.

În 2023, 27% dintre persoanele de peste 15 ani au spus că au avut cel puțin un episod de consum excesiv într-o singură ocazie în fiecare lună, în medie, în țările OCDE. Grecia, Irlanda și Suedia au raportat cele mai mari procente, cu peste 40%, iar Ungaria, Slovenia și Croația, cele mai mici, sub 15%.

Copiii încep să bea mai devreme

În țările OCDE, proporția copiilor de 11 ani care consumă alcool a crescut ușor, de la 4% la 5% între 2018 și 2022. În medie, 5% dintre cei de 11 ani și 15% dintre cei de 13 ani au băut alcool în ultima lună.

În UE, cele mai mari procente în rândul copiilor de 11 ani (10% sau mai mult) s-au înregistrat în Cehia, Franța, Ungaria, Bulgaria și România.

Raportul OCDE atrage atenția că debutul timpuriu și consumul repetat sunt corelate cu anxietate, probleme cognitive și un consum mai mare la vârsta adultă.

La 15 ani, consumul repetat până la beție depășește 35% în Danemarca, Ungaria și Bulgaria, în timp ce Portugalia are sub 10%.

În România, procentul adolescenților în stare de ebrietate de mai multe ori este în zona medie europeană, în jur de 15–20%, cu băieții peste fete, potrivit datelor din grafic.

Există diferențe între fete și băieți?

La nivel OCDE, prevalența pe viață a consumului de alcool până la beție a scăzut în rândul adolescenților, în general.

În rândul băieților, tendința s-a stabilizat la 22% (2019–2022). În schimb, în rândul fetelor, procentul a crescut de la 19% în 2018 la 22% în 2022.

Totuși, în 25 de țări europene, băieții raportează mai des decât fetele că au fost beți de mai multe ori.

Datele din grafice arată că România urmează același model: procentul băieților de 15 ani care s-au îmbătat în mod repetat este mai mare decât al fetelor, însă ambele sunt peste nivelurile din Portugalia, Irlanda sau Franța, dar sub țările din top precum Danemarca sau Bulgaria.

Pentru a limita consumul la minori, multe state au introdus măsuri care reduc accesul sau reclamela la alcoo. Un exemplu este Belgia, care a adoptat un nou plan pentru 2023–2025. Acesta interzice vânzarea alcoolului la automate, în benzinării pe timpul nopții (22:00–07:00) și în spitale.