Comisia Europeană anunță o politică de migrație mai dură pentru următorii cinci ani

Cetăţenii şi angajatorii din afara UE vor primi sprijin în procesul de obţinere a vizelor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Comisia Europeană şi-a prezentat joi viziunea asupra politicii de migraţie a Uniunii Europene pentru următorii cinci ani, care include mai multe expulzări şi o cooperare sporită cu ţările din afara UE, informează dpa, potrivit Agerpres.

Cele trei obiective ale strategiei sunt prevenirea migraţiei ilegale şi a activităţilor traficanţilor de persoane, protejarea persoanelor în faţa războiului şi persecuţiilor fără a permite abuzul sistemului şi atragerea de lucrători calificaţi în UE.

Scopul este de a demonstra că „Uniunea Europeană este pregătită să modeleze mobilitatea în propriile noastre condiţii”, a declarat comisarul UE pentru migraţie, Magnus Brunner.

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia intenţionează să extindă cooperarea cu ţările din afara UE, inclusiv prin înfiinţarea aşa-numitelor „centre multifuncţionale” de-a lungul rutelor refugiaţilor, detaliile fiind neclare deocamdată.

În plus, Comisia îşi propune să exercite presiuni asupra ţărilor terţe pentru a-i primi înapoi pe solicitanţii de azil respinşi. Acordurile de eliminare a vizelor pentru ţările din afara UE pot fi suspendate dacă, în opinia UE, acestea nu cooperează suficient în problemele de migraţie.

Pe lângă aplicarea unui sistem strict de azil, Comisia intenţionează, de asemenea, să abordeze deficitul de lucrători calificaţi în anumite sectoare.

Parteneriatele cu alte ţări vor fi extinse, iar calificările vor fi recunoscute mai rapid. Cetăţenii şi angajatorii din afara UE vor primi sprijin în procesul de obţinere a vizelor.