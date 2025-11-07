Datele de localizare ale oficialilor UE, scoase la vânzare pe internet. Comisia Europeană e în alertă după o nouă breșă de securitate

2 minute de citit Publicat la 16:19 07 Noi 2025 Modificat la 16:19 07 Noi 2025

Datele de localizare ale oficialilor UE, scoase la vânzare pe internet. FOTO: Hepta

Jurnaliștii de la mai multe publicații europene au descoperit cât de ușor pot fi spionați înalți oficiali ai UE folosind istoricul de locație obținut comercial și vândut de brokeri de date, în ciuda faptului că țările europene au unele dintre cele mai stricte legi privind protecția datelor din lume.

O coaliție de reporteri de la L'Echo, Le Monde, Netzpolitik.org și BNR nieuwsradio a obținut un set de date, oferit ca mostră gratuită de la un broker de date, care conține 278 de milioane de puncte de date de locație de pe telefoanele a milioane de oameni din Belgia. O mare parte din datele de locație sunt încărcate de aplicații obișnuite instalate pe telefonul unei persoane, care este vândut brokerilor de date. Acești brokeri de date vând apoi aceste date guvernelor și armatei.

Setul de date a inclus, de asemenea, istoricul locației înalților oficiali ai Europei, inclusiv ale celor care lucrează direct pentru Comisia Europeană.

Reporterii au declarat că au reușit să identifice sute de dispozitive aparținând unor persoane care lucrează în zone sensibile din UE, inclusiv 2.000 de markeri de locație de pe dispozitivele a 264 de oficiali și aproximativ 5.800 de markeri de locație de pe peste 750 de dispozitive din Parlamentul European.

Trei înalți funcționari care lucrează pentru UE au fost identificați în cadrul unei anchete privind datele de localizare a telefoanelor vândute de brokeri de date. Alte telefoane au fost localizate în situri NATO și baze militare belgiene.

Comisia Europeană a recunoscut „concluziile îngrijorătoare” ale anchetei și, prin urmare, a declarat instituțiilor de anchetă că „a emis noi îndrumări pentru personalul său cu privire la setările de urmărire a reclamelor pe dispozitivele comerciale și de acasă și a informat alte entități ale Uniunii”.

Cum sunt folosite datele "anonime" pentru identificarea persoanelor

Datele de localizare ar trebui să fie anonime, dar pot fi folosite pentru a crea o imagine a mișcărilor zilnice ale cuiva, iar combinarea câtorva puncte de date anonime poate duce la reidentificarea unei persoane.

Publicațiile care au investigat au reușit să utilizeze datele pentru a afla numele de familie, prenumele și obiceiurile de viață a cel puțin cinci persoane care lucrează sau au lucrat pentru UE, dintre care trei „ocupă funcții de înaltă responsabilitate”.

Două au confirmat că datele colectate corespundeau cu domiciliul, locul de muncă și călătoriile lor.

Europa are unele dintre cele mai stricte reguli de protecție a datelor din lume, datorită legii GDPR. Cu toate acestea, organismele de supraveghere și oficialii din întreaga Europă au fost lenți în a lua măsuri de aplicare mai stricte împotriva brokerilor de date, a relatat Netzpolitik. Brokerajul de date a crescut vertiginos, devenind o industrie de miliarde de dolari, care implică vânzarea și comercializarea datelor de locație ale oamenilor și a altor informații private.

Pentru a contracara o parte din această urmărire a locației, clienții Apple își pot anonimiza identificatorii dispozitivelor, iar proprietarii de Android își pot reseta în mod regulat identificatorul dispozitivului.

Anul trecut, un broker de date numit Gravy Analytics a suferit o încălcare a securității datelor care a expus datele de locație aparținând a zeci de milioane de oameni, inclusiv unde au fost și unde locuiesc și lucrează. Cercetătorii care au examinat datele au declarat că înregistrările locației ar putea fi utilizate pentru a urmări pe larg locația recentă a oamenilor.