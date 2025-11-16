Harta salariului minim în Europa: Care sunt țările cu cei mai mulți angajați plătiți la nivelul minim. România e printre primele

3 minute de citit Publicat la 15:45 16 Noi 2025 Modificat la 15:45 16 Noi 2025

Unul din zece angajați din România câștigă salariul minim. Foto: Hepta

Ponderea angajaților plătiți cu salariul minim diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa, iar România se află printre statele cu cele mai mari procente: locul 4 în Uniunea Europeană, cu 10,5% dintre lucrători câștigând salariul minim sau sub 105% din acesta, potrivit Eurostat. În total, aproximativ 13 milioane de salariați din 21 de state membre primesc salariul minim sau chiar mai puțin, arată noile date, potrivit Euronews.

Comisia Europeană sprijină în mod activ salarii minime echitabile și adecvate, pentru a asigura un trai decent tuturor lucrătorilor. Dar în ce țări există cea mai mare pondere a salariaților plătiți la nivelul minimului - și unde se bucură aceștia de cea mai mare putere de cumpărare?

Eurostat estimează că, în 2022, ponderea angajaților care câștigă mai puțin de 105% din salariul minim varia între 2,6% în Cehia și 13,0% în Bulgaria. Din cauza diferențelor metodologice dintre definiția salariului minim și cercetările salariale, Eurostat utilizează pragul de 105% (o marjă de 5%) pentru a aproxima ponderea reală a beneficiarilor salariului minim.

Deși datele reflectă situația din 2022, acestea au fost publicate abia la finalul anului 2025, deoarece Eurostat realizează aceste estimări o dată la patru ani, pentru a urmări evoluțiile pe termen lung și a oferi o imagine mai clară asupra fenomenului.

Situația din România

România se află între statele UE în care cel puțin unul din zece lucrători câștigă salariul minim sau sub 105% din acesta. În 2022, ponderea a fost de 10,5%, ceea ce poziționează țara pe locul 4 la nivelul Uniunii Europene, după Bulgaria (13%), Franța (12,7%) și Slovenia (12,6%). România se află înaintea Greciei (10,2%), Poloniei (10,1%) și Ungariei (10%).

Șapte state membre depășesc pragul de 10% dintre angajați plătiți cu salariul minim:

Bulgaria (13,0%)

Franța (12,7%)

Slovenia (12,6%)

România (10,5%)

Grecia (10,2%)

Polonia (10,1%)

Ungaria (10%)

La polul opus, cu valori sub 4%, se află:

Cehia (2,6%)

Portugalia (3,1%)

Estonia (3,3%)

Țările de Jos (3,5%)

Malta (3,5%)

Dintre marile economii europene, Franța are cea mai mare pondere (12,7%), comparativ cu Germania (8%), Marea Britanie (6,5%) și Spania (3,6%).

Potrivit OECD, negocierile colective au un rol esențial: statele cu instituții puternice ale pieței muncii și contracte colective solide tind să înregistreze mai puține situații de subplată, explică dr. Stefano Filauro, de la Universitatea Sapienza din Roma.

Italia, Austria, Suedia, Danemarca și Finlanda nu au salariu minim stabilit prin lege.

Turcia, un caz aparte

Turcia rămâne o excepție majoră: 37,5% dintre lucrători au câștigat salariul minim sau mai puțin în 2022, potrivit confederației sindicale DİSK. Nivelul este comparabil cu estimările Eurostat din ultimul deceniu, care indicau aproximativ 43% în anii 2010 și valori similare în 2020.

Câți angajați câștigă efectiv salariul minim

Determinarea numărului exact este dificilă, afirmă OECD, deoarece instituțiile utilizează metodologii diferite, iar firmele foarte mici sunt adesea omise din eșantioane.

Conform datelor din 2024, Franța a avut cel mai mare număr de persoane care câștigă salariul minim în 2024 - aproximativ 3,5 milioane de persoane - urmată de Germania cu 3,2 milioane.

În 21 de țări ale UE, totalul a fost de 12,8 milioane. Regatul Unit a avut aproximativ 1,9 milioane, în timp ce Turcia a înregistrat 11,2 milioane - cu doar 1,6 milioane mai puțini decât totalul combinat al celor 21 de state ale UE.

În România, datele indică aproximativ 811.000 de angajați aflați în zona salariului minim (sub 105% din nivelul acestuia).

Salariul minim și inegalitatea veniturilor

Un raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene arată că politicile privind salariul minim influențează distribuția veniturilor în interiorul statelor membre și, în consecință, și distribuția veniturilor la nivelul UE.

Puterea de cumpărare a salariului minim variază foarte mult în Europa. Cele cinci țări cu cele mai mari salarii minime în standardele puterii de cumpărare (PPS) sunt Luxemburg (2.035), Germania (1.989), Olanda (1.937), Belgia (1.812) și Irlanda (1.653).

Cele mai mici cifre sunt înregistrate în Estonia (886), Letonia (905), Bulgaria (922), Cehia (936) și Slovacia (963).

În România, salariul minim are o valoare estimată de aproximativ 1.175 PPS, situând astfel țara peste mai multe state din Europa Centrală și de Est, dar în continuare semnificativ sub media Europei de Vest.

Țările candidate la UE, Macedonia de Nord (1.069), Turcia (1.062) și Muntenegru (1.058), au salarii minime mai mari în PCS decât mai multe state membre ale UE.

În octombrie 2022, Comisia Europeană a adoptat o directivă privind salariile minime adecvate în UE, cu scopul de a asigura că veniturile lucrătorilor sunt suficiente pentru a oferi un nivel de trai decent în întreaga Uniune.