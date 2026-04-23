"Mențineți avioanele la sol”. Europarlamentarii cer suspendarea zborurilor private în UE pentru a se economisi combustibil

Mai mulți eurodeputați din grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană au solicitat Comisiei Europene să impună o interdicție temporară la nivelul întregii UE privind călătoriile cu avioane private neesențiale, invocând presiunea tot mai mare asupra aprovizionării cu energie și creșterea costurilor combustibililor în întreaga Europă, potrivit Euronews.

Apelul vine în contextul în care sectorul aviatic european se pregătește pentru perturbări pe scară largă, companiile aeriene avertizând cu privire la anularea zborurilor.

Prețurile globale la petrol au crescut brusc în urma blocării strâmtorii Ormuz, pe fondul conflictului în curs de desfășurare din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor petrolului este cea mai abruptă de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Lipsa de combustibil pentru avioane a fost în centrul atenției, sectorul aviatic pregătindu-se pentru perturbări pe scară largă, iar companiile aeriene avertizând cu privire la sute de anulări zilnice de zboruri în timpul sezonului estival care urmează. În acest context, eurodeputații Verzi susțin că utilizarea continuă și nerestricționată a avioanelor private reprezintă o inegalitate flagrantă.

„În timp ce milioane de oameni se întreabă cum își vor permite naveta, avioanele private continuă să decoleze ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Acest lucru arată exact cine este așteptat să plătească pentru această criză și cine nu”, a declarat europarlamentarul austriac Lena Schilling.t

În scrisoarea lor adresată președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și comisarului pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, din 22 aprilie, europarlamentarii descriu călătoriile cu avioane private drept „una dintre cele mai intense emisii de carbon și inechitabile forme de transport din punct de vedere social”.

Aceștia spun că, în timp ce gospodăriilor și întreprinderilor li se cere să își reducă consumul de energie, o minoritate bogată continuă să consume cantități disproporționate de combustibil.

Cât de gravă va deveni criza combustibilului

Grupul de europarlamentari îndeamnă Comisia și țările UE să ia măsuri imediate, inclusiv introducerea unei interdicții temporare a zborurilor cu avioane private în scopuri neesențiale în timpul crizei energetice. De asemenea, aceștia propun restricționarea sosirilor și realimentării cu avioane private din țările din afara UE și stabilirea unor criterii stricte pentru a defini utilizarea esențială, limitându-o la situații de urgență, nevoi medicale și funcții guvernamentale critice.

„În această criză, tuturor li se cere să reducă consumul. Dar dacă povara cade doar asupra oamenilor obișnuiți, aceasta nu este solidaritate, este o nedreptate pură. Dacă suntem serioși în ceea ce privește economisirea energiei, trebuie să începem acolo unde consumul este cel mai extrem, cu super-bogații și avioanele lor private”, spune Schilling.

Comisia a anunțat miercuri un set larg de măsuri menite să ofere o ușurare pe termen scurt gospodăriilor și întreprinderilor vulnerabile în fața creșterii prețurilor la energie, plasând efectiv sarcina asupra consumatorilor de a-și schimba comportamentul prin reducerea cererii de energie sau prin utilizarea unor scheme guvernamentale precum tarifele sociale și reducerile de TVA.

Eurodeputații solicită ca propunerea lor să fie inclusă într-un pachet de măsuri de economisire a energiei care se așteaptă să fie discutate la o reuniune informală a miniștrilor energiei din UE, care va avea loc în Cipru pe 13 mai.

„Momentele de criză necesită claritate politică și echitate”, au scris deputații europeni, avertizând că neîmpărțirea corespunzătoare a poverii riscă să submineze încrederea publică și coeziunea socială. „A permite câtorva privilegiați să continue activitatea ca de obicei slăbește credibilitatea valorilor europene.”

Semnatarii subliniază că o acțiune decisivă privind utilizarea avioanelor private ar demonstra angajamentul UE față de solidaritate și leadership într-o perioadă de dificultăți economice.

Comisia Europeană a luat la cunoștință scrisoarea și a declarat că va răspunde „în timp util”.