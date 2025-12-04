Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele pentru mic dejun consumate în UE: Ce alte alimente sunt contaminate cu TFA

Cerealele consumate în mod obişnuit la micul dejun în UE sunt contaminate cu poluanți eterni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Cerealele consumate în mod obişnuit la micul dejun în Uniunea Europeană prezintă, conform unui studiu publicat joi de Reţeaua europeană de acţiune împotriva pesticidelor (PAN Europe), „niveluri ridicate” de acid trifluoroacetic (TFA), o substanţă chimică „eternă” şi toxică pentru sistemul reproducător, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Toată lumea este expusă la TFA prin multiple căi, inclusiv alimente şi apă potabilă. Constatările noastre subliniază nevoia urgentă de a interzice imediat pesticidele PFAS pentru a opri contaminarea ulterioară a lanţului trofic”, a declarat într-un comunicat responsabila de politici în cadrul PAN Europa, Salomé Roynel.

Ce sunt PFAS și care sunt alimentele din UE cele mai contaminate

PFAS sunt un grup de aproximativ 4.000 de substanţe chimice perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate, foarte rezistente la degradare şi prezente în numeroase produse, inclusiv pesticide şi gaze fluorurate utilizate ca agenţi frigorifici şi în stingătoare de incendiu.

Analiza organizaţiei a fost efectuată pe 65 de produse obişnuite pe bază de cereale achiziţionate în 16 ţări europene, inclusiv cereale pentru micul dejun, dulciuri populare, paste, croissante, pâine integrală şi rafinată şi făină.

Concluziile arată că „alimentul cel mai contaminat este un produs tipic pe bază de cereale pentru micul dejun”, deoarece în ceea ce priveşte acidul trifluoroacetic „concentraţiile medii sunt de 100 de ori mai mari comparativ cu cele din apa de la robinet”.

81,5% din probele analizate erau contaminate cu TFA, cele mai ridicate niveluri fiind înregistrate în pâinea integrală achiziţionată în Belgia - 340 micrograme pe litru (ľg/l) -, studiul PAN Europe identificând, de asemenea, 120 ľg/l în pâinea pentru prăjit.

Analizele au relevat, de asemenea, o concentraţie de 26 ľg în pastele italiene. PAN Europe a avertizat, însă, că acesta ar putea fi doar vârful aisbergului, în condiţiile în care a fost testată o singură probă.

„TFA este extrem de persistent, de mobil şi de toxic pentru reproducere”

„TFA, un produs de descompunere al pesticidelor PFAS şi al gazelor fluorurate, este extrem de persistent, de mobil şi de toxic pentru reproducere. Studiile din industrie îl asociază, de asemenea, cu o calitate redusă a spermei şi cu efecte adverse asupra funcţiilor tiroidiană, hepatică şi imunitară”, a indicat PAN Europe.

Acest compus chimic hidrosolubil se acumulează în apă şi sol, unde este absorbit de plante, ceea ce ar putea explica concentraţiile mari descoperite în produse precum pâinea, pastele şi biscuiţii pentru copii.

„Toate probele au depăşit limita maximă de reziduuri prestabilită. Nu putem expune copiii la substanţe chimice toxice pentru reproducere. Acest lucru necesită acţiuni imediate”, a subliniat organizaţia de mediu, care a solicitat Comisiei Europene şi statelor membre să interzică pesticidele PFAS şi să monitorizeze conţinutul de TFA din alimente.

Executivul comunitar a limitat deja unele PFAS în produsele de consum, cum ar fi cutiile de pizza şi cosmeticele şi intenţionează să prezinte o revizuire a regulamentului REACH privind substanţele chimice în 2026.

TFA este prezent în 92% din apele din Franța

Potrivit unor măsurători publicate miercuri de autorităţile publice din Franţa, TFA este prezent în 92% din apele din această ţară. Procentul a rezultat din analiza realizată de Agenţia naţională pentru securitate sanitară (ANSES) a 647 de eşantioane de apă brută (cursuri de apă, bazine, lacuri, ape subterane, puţuri etc) şi a 627 de apă de la robinet, pe întreg teritoriul ţării, în Franţa continentală, precum şi în teritoriile de peste mări.

Este pentru prima dată când serviciile publice măsoară într-o manieră atât de completă nivelurile de acid trifluoroacetic din apă. Iar rezultatele le confirmă pe acelea, alarmante, obţinute deja de cercetători sau de asociaţii pentru apărarea mediului din Franţa sau din alte ţări.

Astfel, potrivit unui raport care datează din mai 2024 şi realizat de PAN Europe, din 23 de eşantioane de apă de suprafaţă şi şase eşantioane de apă subterană provenind din şase ţări ale Uniunii Europene, „toate” conţineau TFA cu concentraţii de la 370 de nanograme per litru (ng/l) şi până la 3.300 ng/l.