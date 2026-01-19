„Nu vom ceda”: Germania afirmă că ţările europene pregătesc contramăsuri împotriva „şantajului” preşedintelui Trump cu noi taxe vamale

Trump amenință opt țări UE cu noi taxe vamale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ţările europene pregătesc contramăsuri pentru a răspunde „şantajului” preşedintelui american Donald Trump, care ameninţă cu taxe vamale opt state europene care se opun ambiţiilor sale de a prelua Groenlanda, a declarat luni vicecancelarul şi ministrul german al economiei, Lars Klingbeil, relatează AFP şi dpa, citate de Agerpres.

„Nu vom ceda şantajului. Europa va oferi un răspuns clar şi unanim. Pregătim în prezent contramăsuri coordonate”, a declarat Lars Klingbeil într-o conferinţă de presă alături de omologul său francez, Roland Lescure, menţionând îngheţarea acordului comercial SUA-UE, implementarea de taxe vamale asupra bunurilor importate din SUA şi „setul de instrumente” al UE pentru a răspunde „şantajului economic”.

Vicecancelarul Klingbeil a declarat că Berlinul nu se va lăsa intimidat de ameninţările preşedintelui Trump.

„Nu ne vom lăsa intimidaţi - nici de tarife, nici de cuvinte, nici de ameninţări. Trebuie să fim clari în această privinţă, calmi, dar clari”, a spus Klingbeil, adăugând că Europa este "şantajată".

„În prezent, ne coordonam foarte strâns cu partenerii noştri europeni. Şi va exista un răspuns european la această ameninţare şi la anunţul de ieri”, a adăugat el. „Aici tragem linia” a mai spus ministrul german.

Sâmbătă, preşedintele Trump a promis să implementeze un val de creştere a tarifelor în cazul aliaţilor europeni până când „SUA vor fi lăsate să cumpere Groenlanda”.

Preşedintele Trump susţine că prezenţa tot mai mare a Chinei şi a Rusiei face ca Groenlanda să fie vitală pentru interesele de securitate americane.