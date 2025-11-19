O întreagă industrie cu mii de angajați riscă să fie decimată: “Noile reglementări UE vor adânci dendența de China”

Publicat la 14:11 19 Noi 2025

Ar putea crește dependența de pământuri rare din China, potrivit jucătorilor din industrie. FOTO: Hepta

Noile reguli ale UE care vizează limitarea expunerii la cobalt ar putea „decima” industria din regiune și adânci dependența de aprovizionarea din China, este avertismentul companiilor minerare și de rafinare, potrivit Financial Times.

Într-o scrisoare adresată Comisiei Europene, principalii jucători din producție au declarat că o propunere de stabilire a unei limite maxime de cobalt care poate fi inhalat la niveluri mai scăzute decât în China sau SUA descurajează și mai mult investitorii din acest sector.

Acest lucru subminează încercările de a construi un lanț de aprovizionare local pentru un metal crucial pentru industrii, de la vehicule electrice la apărare, au adăugat ei.

Potrivit producătorilor de cobalt, propunerile „ar duce doar la o dependență mai mare de SUA și China pentru materialele strategice pentru apărare și vitale pentru tranzițiile verde, circulară și digitală.

Intervenția lor vine în contextul în care comisarul UE pentru industrie, Stéphane Séjourné, urmează să susțină miercuri un discurs despre planurile de creștere a aprovizionării cu minerale critice, inclusiv cobalt, litiu și pământuri rare, în timp ce blocul comunitar încearcă să recupereze terenul pierdut în cursa globală pentru aceste materiale.

Cererea de cobalt ar urma să crească în urma luptei pentru pământuri rare

Comisia estimează că cererea de cobalt va crește de cinci ori până în 2030. Industria a declarat că noile reguli propuse încă din iulie și care trebuie aprobate de statele membre și de Parlamentul European înainte de a deveni lege, ar duce inclusiv la pierderea de locuri de muncă în domeniul cobaltului.

Comisia susține că o limită de 0,01 mg/m³ pentru particulele de cobalt care pot fi inhalate pe nas și pe gură va ajuta la reducerea bolilor pulmonare, renale și hepatice, în timp ce industria favorizează 0,02 mg/m³.

Industria a declarat că limita este prea restrictivă și riscă transferul locurilor de muncă către jurisdicții precum China sau SUA, care au limite mult mai mari. Plafonul în China este de 0,05 mg/m³, în timp ce în Regatul Unit este de 0,1 mg/m³.

Comisia Europeană a propus o protecție sporită a lucrătorilor împotriva substanțelor chimice periculoase.

Executivul comunitar susține că limitele stricte vor preveni aproximativ 1.700 de cazuri de cancer pulmonar și 19.000 de alte boli, inclusiv boli pulmonare restrictive și leziuni hepatice și renale, în următorii 40 de ani.

Cobaltul este unul dintre materialele văzute ca fiind strategice de toate marile puteri. Uniunea Europeană a identificat nu mai puţin de 34 de materii prime critice. Dintre acestea, 17 sunt clasificate drept "materii prime strategice". Antena 3 CNN a făcut o statistică despre materiile prime rare care se află în România.

Pe lista celor 17 "materii prime strategice" sunt incluse: cobaltul, cuprul, tungstenul, litiul şi nichelul. Materiile prime strategice nu trebuie confundate cu metalele rare. Acestea sunt un grup de 17 elemente chimice. Este vorba, în principal, de metale iar unele dintre ele nici nu sunt rare. Grupul conține elemente precum ceriu, europiu, erbiu și ytriu. Toate metalele rare fac parte din lista UE de materii prime critice.

Dintre cele 34 de tipuri de materii prime critice, indentificate pe plan european, în România se găsesc atât resurse nemetalifere, cât şi resurse metalifere.

Noi limite de expunere la cobalt, anunțate de Comisia Europeană

În cea de-a șasea revizuire a Directivei privind substanțele cancerigene, mutagene și reproductive (CMRD), Comisia recomandă stabilirea unor limite de expunere pentru cobalt și compuși anorganici de cobalt, hidrocarburi aromatice policiclice („HAP”) și 1,4-dioxan. De asemenea, fumurile de sudură sunt adăugate în domeniul de aplicare al CMRD.

Aceste noi măsuri ar putea duce la economii de până la 1,16 miliarde de euro care reprezintă costuri de asistență medicală și ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea vieții lucrătorilor și a familiilor acestora.

Pentru a asigura locuri de muncă mai sigure, Comisia propune noi valori limită de expunere pentru:

Cobalt și compuși anorganici, care sunt utilizați în mod obișnuit în producția de baterii, în special pentru vehiculele electrice, și în procesele de fabricație a magneților și metalelor dure. Limita propusă este de 0,01 mg/m³ pentru particulele care pot fi inhalate pe nas și pe gură și de 0,0025 mg/m³ pentru particulele mai fine care pot ajunge mai adânc în plămâni. Limitele tranzitorii (0,02 mg/m³ și 0,0042 mg/m³) oferă industriilor șase ani pentru a se adapta.

Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP): HAP-urile se găsesc de obicei în industrii precum producția de oțel, fier și aluminiu și sunt prezente și în fumurile de sudură. Noua valoare limită propusă este de 0,00007 mg/m³. Pentru a ajuta sectoarele cele mai afectate să se adapteze, se va aplica o limită temporară de două ori mai mare timp de șase ani de la intrarea în vigoare a Directivei.

1,4-dioxan: Această substanță este utilizată în mod obișnuit ca solvent în producția chimică și textilă, precum și în detergenții de uz casnic. Limita generală propusă este de 7,3 mg/m³, cu o limită de expunere pe termen scurt de 73 mg/m³. De asemenea, se sugerează o limită biologică.

Această revizuire a CMRD reflectă cele mai recente date științifice și beneficiază de contribuțiile furnizate de Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, compus din reprezentanți ai lucrătorilor, angajatorilor și guvernelor.