O țară din UE reduce TVA la alimente de bază. Ca să finanțeze măsura, va introduce o taxă pe colete din anumite țări. De când se aplică

Austria reduce TVA la anumite alimente, din iulie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul austriac a decis miercuri să reducă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la produsele alimentare de bază și câteva alte alimente, transmite DPA, potrivit Agerpres.

La finalul unei reuniuni a coaliției guvernamentale, cancelarul Christian Stocker a anunțat că, începând cu luna iulie, cota de TVA va fi redusă la sub 5%. Coșul exact de bunuri care vor beneficia de o cotă redusă de TVA este încă în curs de elaborare.

Inflația în Austria este de două ori mai mare decât media UE, iar combaterea inflației este unul dintre principalele obiective ale Guvernului austriac pentru 2026.

Reducerea cotei de TVA ar urma să fie finanțată printr-o taxă pe coletele din anumite țări, în special din China.

Există, de asemenea, loc pentru îmbunătățirea concurenței în sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare, a apreciat ministrul Afacerilor Externe și liderul partidului liberal Neos, Beate Meinl-Reisinger. Ea a adăugat că puterile Autorității Federale pentru Concurență vor fi consolidate pentru a ajuta la facilitarea acestei îmbunătățiri.

Prețurile la energia electrică pentru consumatori vor scădea cu aproximativ o treime, ceea ce va contribui, de asemenea, la lupta împotriva inflației, rezultând economii de până la 200 de euro pe an pentru consumatori, a declarat cancelarul Stocker.

La acestea se adaugă o nouă strategie industrială destinată să consolideze poziția țării prin stabilirea unui preț al energiei electrice, plafonat la 5 cenți pe kilowatt-oră, pentru consumatorii industriali, care se va aplica începând cu 2027, a continuat Stocker. Aceasta va oferi un sprijin semnificativ pentru industria locală, a spus cancelarul austriac

Coaliția formată din conservatori (OVP), social-democrații (SPO) și Neos, care se află la putere de 10 luni, se confruntă cu rezultate slabe în sondaje. Potrivit sondajelor, Partidul Libertății din Austria (FPO), de extremă dreapta, este mult în frunte, cu aproape 40% din preferințele alegătorilor. Următoarele alegeri din Austria sunt programate să aibă loc în 2029, scrie DPA.