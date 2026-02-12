Percheziții la sediile Comisiei Europene din Bruxelles într-un dosar privind vânzări imobiliare către statul belgian

1 minut de citit Publicat la 16:34 12 Feb 2026 Modificat la 16:34 12 Feb 2026

Comisia a confirmat că este vizată de investigaţii cu privire la vânzarea a 23 dintre clădirile sale către statul belgian în 2024. FOTO: Hepta

Poliţia belgiană a întreprins joi percheziţii la sedii ale Comisiei Europene de la Bruxelles, în cadrul unei anchete a Parchetului European (EPPO) cu privire la posibile nereguli în vânzarea de active imobiliare către statul belgian, transmite AFP, citând o sursă apropiată dosarului, potrivit Agerpres.

Comisia a confirmat că este vizată de investigaţii cu privire la vânzarea a 23 dintre clădirile sale către statul belgian în 2024, şi a declarat, printr-un purtător de cuvânt, că are încredere că „procesul s-a desfăşurat cu respectarea regulilor”.

„Comisia va coopera deplin cu EPPO şi autorităţile belgiene competente (...), furnizând toate informaţiile şi asistenţa necesare pentru o anchetă aprofundată şi independentă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Percheziţiile au avut loc în cursul dimineţii, potrivit unei surse apropiate dosarului, care a confirmat o informaţie publicată de Financial Times.

În ce-l priveşte, EPPO a emis un comunicat în care a făcut referire doar la „culegerea de indicii probatorii” în cadrul unei anchete în curs.

Având în vedere dezvoltarea telemuncii începând din perioada pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană şi-a anunţat în 2024 intenţia de a renunţa, până în 2030, la circa 25% din suprafaţa sa de birouri.

Un acord a fost încheiat pentru a vinde statului belgian 23 de imobile cu destinaţie de locuire, de birouri sau comercială, proiectul răspunzând de asemenea dorinţei autorităţilor belgiene de a transforma cartierul european din Bruxelles.

Valoarea vânzării a fost estimată la acea vreme la 900 milioane de euro.

La 29 aprilie 2024, executivul UE şi statul belgian au anunţat în comun „finalizarea unui acord” prin care Societatea federală de participaţii şi investiţii (SFPIM, fondul suveran belgian) devenea proprietara acestor clădiri, înainte de a le ceda la rândul său unor promotori imobiliari, menţionează AFP.