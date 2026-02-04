Politico: Ursula von der Leyen merge în Australia pentru un acord strategic major între UE și Canberra

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să călătorească în această lună în Australia pentru a finaliza un acord privind securitatea și comerțul, potrivit unei surse apropiate negocierilor, citate de Politico.

Vizita ar urma să aibă loc după întâlnirea programată săptămâna viitoare la Bruxelles între comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, și omologul său australian, Don Farrell, a declarat o a doua sursă. Ambele persoane au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece programul nu este încă definitiv stabilit.

Uniunea Europeană și Australia încearcă să reia negocierile comerciale care au eșuat la finalul anului 2023, din cauza neînțelegerilor legate de cotele de export pentru carnea de vită și de miel.

Discuțiile pe acest subiect continuă în prezent între Canberra și Bruxelles, a precizat una dintre sursele citate.

Potrivit publicației australiene The Nightly, care a relatat prima despre această deplasare, Ursula von der Leyen va pleca spre Australia imediat după participarea la Conferința de Securitate de la München, programată în perioada 13–15 februarie. Vizita ar urma să dureze patru zile, iar zborul până la destinație depășește 20 de ore.

Contactat pentru un punct de vedere, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene, Olof Gill, a confirmat întâlnirea dintre Maroš Šefčovič și Don Farrell, dar nu și deplasarea Ursulei von der Leyen în Australia.

„Negocierile dintre Uniunea Europeană și Australia sunt în desfășurare. UE este hotărâtă să își consolideze relațiile cu Australia, un partener strategic și cu valori comune. Ca întotdeauna, progresul în această fază sensibilă a negocierilor va depinde de conținutul acordului”, a declarat Gill.

În luna decembrie, statele membre ale Uniunii Europene au dat undă verde Comisiei să negocieze un acord de apărare cu Australia. Un astfel de parteneriat ar veni după acorduri similare semnate deja cu Regatul Unit, Canada și, cel mai recent, India.

Un acord cu Australia ar reprezenta un câștig important pentru UE, deoarece ar oferi acces la rezervele vaste ale țării de minerale strategice. Australia este cel mai mare producător de litiu din lume și deține, de asemenea, a doua cea mai mare rezervă de cupru la nivel global.

După acordul dificil al UE cu țările Mercosur din America de Sud, criticat de fermieri, de Franța și de mai mulți parlamentari europeni, pactul cu Australia este de așteptat să stârnească și el controverse, mai ales din cauza componentei agricole semnificative.