Topul salariilor din UE: Diferența e uriașă între primul și ultimul loc. România e la coada clasamentului

Modificat la 23:30 14 Noi 2025

Publicat la 23:30 14 Noi 2025

1 minut de citit Publicat la 23:30 14 Noi 2025 Modificat la 23:30 14 Noi 2025

Salariile europenilor au continuat să crească în 2024. Foto: Hepta

Salariile europenilor au continuat să crească în 2024. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, salariul mediu anual ajustat pentru un angajat full-time din Uniunea Europeană a ajuns anul acesta la 39.800 de euro, în urcare cu 5,2% față de 2023, când media era de 37.800 de euro.

Creșterile se văd în toate statele membre analizate, însă diferențele între țări rămân uriașe, relatează Euronews.

Cine are cele mai mari salarii din UE

Luxemburg conduce detașat clasamentul, cu un salariu mediu anual de 82.969 euro, aproape dublu față de media europeană. Urmează:

Danemarca – 71.565 euro/an

Irlanda – 61.051 euro/an

Aceste țări se mențin constant în topul celor mai bine plătite economii din UE, datorită productivității ridicate și costului vieții proporțional.

Cine e la coada clasamentului

La polul opus, cele mai mici salarii sunt raportate în:

Bulgaria – 15.387 euro/an

Grecia – 17.954 euro/an

Ungaria – 18.461 euro/an

Germania și Franța rămân peste media UE

Germania – 53.791 euro/an

Franța – 43.790 euro/an

Ambele state depășesc media europeană și se mențin în topul economiilor cu cele mai stabile venituri.

Zona de mijloc a clasamentului

Spania – 33.700 euro/an

Italia – 33.523 euro/an

Cipru – 27.611 euro/an

Portugalia – 24.818 euro/an

Polonia urcă o poziție față de 2023, ajungând pe locul 22, cu un salariu mediu anual de 21.246 euro.

Unde se află România

Datele Eurostat arată că media ajustată pentru angajații full-time din România în 2024 este echivalentul a 21,11 euro/oră, ceea ce plasează România în partea inferioară a clasamentului european (pe locul 5 de la coadă), dar peste Bulgaria.

Acest indicator reflectă salariile ajustate la normă întreagă, incluzând conversia câștigurilor part-time în echivalent full-time.

Cum calculează Eurostat aceste cifre

Salariile sunt evaluate pe baza: conturilor naționale, datelor din Ancheta Forței de Muncă (LFS), raportărilor făcute de fiecare țară conform programului ESA 2010.

Toate valorile sunt ajustate astfel încât salariile part-time să fie convertite în echivalent full-time, pentru comparații corecte între state.