Ungaria avertizează ambasadorii statelor UE să nu se amestece în alegerile sale parlamentare: „Nu vom accepta nicio critică”

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto. Sursa foto: Hepta

Guvernul ungar nu va tolera critici, comentarii sau interferenţe ale ambasadorilor statelor UE asupra alegerilor parlamentare din luna aprilie 2026, a avertizat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează agenţiile MTI şi EFE, citate de Agerpres.

„În mod clar Bruxelles-ul se pregăteşte intens pentru alegerile din Ungaria”, a remarcat ministrul Szijjarto înaintea unei întâlniri cu ambasadorii statelor UE acreditaţi în Ungaria. „Bruxelles-ul doreşte la Budapesta un guvern care să spună „da” războiului, migraţiei şi ideologiei de gen. Noi am spus de mulţi ani „nu” Bruxelles-ului, „nu” războiului, migraţiei şi ideologiei de gen”, a amintit şeful diplomaţiei ungare, într-un comunicat.

„Este evident că, în faţa aşteptatei înfrângeri a partidului Tisza (de opoziţie), ei încearcă acum să facă totul pentru a eroda încrederea în sistemul nostru electoral, deja ne acuză de manipulare şi urmăresc să ne discrediteze. Nu vom accepta asta”, a subliniat ministrul ungar de externe.

„Nu vom accepta nicio critică sau comentariu asupra alegerilor din Ungaria”

„Noi nu criticăm sistemele electorale ale altor ţări, prin urmare dorim ca al nostru să fie de asemenea respectat”, a indicat Peter Szijjarto, precizând că i-a convocat pe toţi ambasadorii statelor UE pentru a le clarifica rolul.

„Un ambasador aflat la post în Ungaria nu are nicio treabă să se amestece în alegerile noastre. Nu vom accepta nicio critică sau comentariu asupra alegerilor din Ungaria”, a atenţionat ministrul ungar de externe.

El a avertizat că ambasadorii care „se amestecă, comentează, critică sau interferează” în procesul electoral „vor avea activitatea la Budapesta extrem de îngreunată în viitor. Ei nu se vor putea întâlni cu niciun responsabil din administraţia publică şi nu vor avea acces mai sus de nivelul de director adjunct de departament” în ministere.

„Noi cerem respect, cerem ca suveranitatea noastră să fie respectată”, a concluzionat ministrul Peter Szijjarto.

Partidul conservator al premierului Viktor Orban are un rival cu şanse să-l înlăture de la putere

Pentru prima dată după anul 2010, partidul conservator Fidesz al premierului ungar Viktor Orban are un rival cu şanse să-l înlăture de la putere, acesta fiind Peter Magyar, un fost aliat al lui Orban devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului 2024 din Fidesz după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o susţinătoare a premierului.

Peter Magyar a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta şi este susţinut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului Orban. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Într-un sondaj recent Tisza este cotat cu 47% din intenţiile de vot şi Fidesz cu 39%.