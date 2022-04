Vladimir Klitschko, interviu exclusiv pentru Antena 3: "Au fost ucişi copii, femei, bătrâni | Ne pregătim pentru ce e mai rău"

Ana-Maria Roman, jurnalist Antena 3, a vorbit cu Vladimir Klitschko, campion mondial la box şi fratele primarului din Kiev, Vitali Klitschko, despre războiul declanşat de Rusia în Ucraina, dar şi despre genocidul comis de ruşi.

Ana-Maria Roman: Domnule Klitschko, mulţumesc pentru acest interviu. Ştiu cât de dificil vă este să discutaţi cu jurnaliştii zilele acestea. Aţi spus într-o declaraţie azi, după ce preşedintele Zelenski a refuzat să se întâlnească cu preşedintele Steinmeier, că speraţi că întânirea va avea loc. Ştiu că aţi fost în Germania şi că recent aţi revenit din vizita de la Berlin. Vreau să vă întreb de ce credeţi că ar fi o greşeală să nu fie primit preşedintele Germaniei în Kiev.

Vladimir Klitschko: Preşedintele Germaniei, Steinmeier, a fost unul dintre susţinătorii conductei Nord Stream 2 şi prorus. A confirmat că a fost, într-un fel, o greşeală. A fost evident şi faptul că Steinmeier a fost unul dintre primii care au făcut declaraţii clare împotriva opresiunii ruse şi a spus că Rusia, sub conducerea lui Putin, a pornit invazia în Ucraina. A fost un politician care a făcut declaraţii împotriva acestei agresiuni. Cred, la nivel persoanal, pentru că nu reprezint niciun partid politic, nu sunt afiliat politic, că dacă un preşedinte îşi recunoaşte greşelile şi întinde o mână... E totuşi reprezentantul Germaniei şi nu putem trece cu vederea faptul că în 2014 Germania a fost unul dintre cei mai mari susţinători ai Ucrainei, din punct de vedere financiar, umanitar. Nu putem trece cu vederea refugiaţii şi câţi dintre ei au fost primiţi în Germania de când a început războiul.

Chiar şi cu armament. Deşi a fost iniţial împotriva livrării de armament, Germania s-a râzgândit. Am petrecut recent două zile în Germania, la Berlin, unde m-am întâlnit cu lideri importanţi ai politicii germane şi a fost foarte evident că nemţii şi guvernul sunt uniţi, pe un front comun, împotriva opresiunii ruse în Ucraina. A fost important să văd asta, să o conştientizez şi cred, şi sper că preşedintele Steinmeier va veni curând la Kiev, în Ucraina.

Ana-Maria Roman: Domnule Klitschko, v-aţi întâlnit şi cu cacelarul Olaf Scholz la Berlin, sunteţi şi membru al apărării teritoriale din Ucraina, aş vrea să vă întreb ce nevoi are armata ucraineană de la ţările occidentale.

Vladimir Klitschko: E foarte simplu: războiul este brutal. Nu are sens, nu are niciun sens în 2022 distrugerea infrastructurii, uciderea, torturarea civililor, aşa cum am văzut la periferia Capitalei, în Hostomel, Irpin, Mariupol, Harkov. Am văzut pierderi fără sens ale vieţilor omeneşti, cvili refugiaţi care erau adunaţi la staţia de tren au fost bombardamenţi cu rachete şi ucişi pe loc, femei, copii. Nu are niciun sens acest război. Distrugerea completă a infrastructurii unei ţări aşa de mari, suntem cea mai mare ţară din Europa şi toate aceste distrugeri nu au niciun sens.

De aceea e simplu: avem nevoie să ne apărăm. Avem nevoie de arme pentru apărare şi avem nevoie ca aliaţii şi partenerii noştri din lumea liberă să izoleze economic Rusia. Dacă faceţi comerţ cu Rusia, fiecare ban pe care Rusia îl primeşte în buget şi îi umple visteria va fi cheltuit pe arme, rachete, gloanţe care azi ucid poporul nostru, distrug infrastructura noastră. Doar uniţi putem opri această agresiune, putem opri acest război. Dacă nu vom face asta, războiul va merge mai departe, aşa cum spune propaganda rusă, şi au fost vocali în această privinţă când au anunţat că Ucraina este doar începutul.

Vreau doar să îi rog pe partenerii şi aliaţii noştri să ne sprijine cu arme defensive, să ne sprijine pe partea umanitară şi să ne sprijine în izolarea economică a Rusiei. Nu se poate întâmpla în 2022 ce se întâmplă acum. De la al doilea Război Mondial este prima oară în Europa când o ţară o invadează pe alta, în cazul nostru Rusia invadează Ucraina. Nu puteţi să nu vedeţi toate crimele. Dacă priviţi pasiv, dacă doar observaţi, atunci sângele ucrainenilor sunt şi pe mâinile voastre. Fie acţionăm împreună, fie vom fi distruşi. Distruşi diabolic. Asta se întâmplă acum în Ucraina, maleficul ne ucide poporul. Este un genocid ce se întâmplă cu populaţia ucraineană. Şi asta nu se poate întâmpla.

Îmi amintesc, sunt unul dintre fondatorii Memorialului Holocaustului, la Babi Yar, în 1941, naziştii au ucis peste 100.000 de oameni. Şi în exact acelaşi loc, cu zece zile în urmă rachetele ruseşti au ucis civili. Este o repetiţie a istoriei care nu mai poate avea loc în 2022. Haideţi să o oprim împreună. Suntem un singur ecosistem în Europa, trebuie să fim uniţi împotriva acestui rău, împotriva acestei agresiuni şi împotriva acestui război.

Ana-Maria Roman: Aţi spus că a nu vedea ce se întâmplă înseamnă a fi complice cu ceea ce face Rusia. V-am văzut într-o filmare în Bucha şi aţi folosit acest cuvânt, aţi spus că ceea ce face Rusia în Ucraina este un genocid. Ieri, pentru prima oară, preşedintele Biden a folosit acest termen şi, citez: "Putin încearcă să şteargă chiar şi ideea de a fi ucrainean". Credeţi că abordarea occidentală se va schimba după ceea ce a făcut Rusia în Borodianka, în Bucha, în Mariupol? Credeţi că se vor implica mai mult în ajutarea Ucrainei?

Vladimir Klitschko: Cred că dacă doar priveşti pasiv la ceea ce se întâmplă, ajuţi să fie comise crime. Cum poţi să fii doar observator sau să priveşti în altă parte? Astfel de lucruri se pot întâmpla şi în ţara ta, aşa cum am spus, asta e propaganda, Rusia transmite pe canalele media şi reţelele de socializare că Ucraina e doar începutul. Nu putem să privim în altă parte. Nu putem. Haideţi să acţionăm împreună. Trăim într-o lume creativă şi modernă. Ajunge cu distrugerile. După Al Doilea Război Mondial... sunt destule crime şi distrugeri. Trebuie să trăim împreună, să acţionăm împreună şi să oprim împreună acţiunea Rusiei.

Ana-Maria Roman: Sper că vorbele dumneavoastră vor fi auzite, domnule Klitschko. Vreau să vă întreb: ce credeţi că plănuieşte acum Vladmir Putin, credeţi că îşi reorganizează armata în Belarus şi că va încerca un nou asalt asupra Capitalei?

Vladimir Klitschko: Absolut. Ne pregătim pentru ce e mai rău. Armata rusă nu mai e la periferia Capitalei, dar se va întoarce. Trebuie să fim pregătiţi. Ar fi greşit să îi subestimăm. Asta a făcut deja Occidentul, lumea în general. În 2014, legea internaţională a fost încălcată şi Crimeea a fost anexată. Separatiştii au fost sprijiniţi de forţele şi armata rusă. Şi lumea a tăcut, nu a făcut nimic în privinţa asta. Iar rezultatul este un nou război. O invazie totală a Ucrainei, care nu poate continua. De aceea fac apel al lumea occidentală, la lumea liberă, să oprească împreună agresiunea Rusiei, să o facem uniţi. Cu cât facem asta mai repede, cu atât mai repede războiul şi uciderea nevinovaţilor vor fi oprite.

Ana-Maria Roman: Aţi spus, domnule Klitschko, că vă aşteptaţi la ce e mai rău. Ieri au fost folosite arme chimice în Mariupol. Ce ştiţi despre ce se întâmplă în Mariupol?

Vladimir Klitschko: Probabil ştiu la fel de multe ca dumneavoastră. Am auzit de posibila folosire a armelor chimice şi probabil acesta este adevărul. Pentru că am văzut cum forţele ruse au folosit arme chimice în Siria. Nu există nicio garanţie că nu ar face-o şi în Mariupol. Luptă şi încearcă că captureze Mariupol, iar forţele noastre armate rezistă, încă rezistă în apărarea estului ţării şi oraşului Mariupol. Am prieteni în Mariupol şi nu mai pot da de ei. Îi ştiu dintotdeauna, din copilărie. Ca atlet, am fost cu unii dintre ei la Jocurile Olimpice din Atlanta în 1996. Suntem prieteni de zeci de ani. Nu pot da de ei, nu ştiu care e situaţia lor şi mă gândesc la ce e mai rău, că e posibil să nu îi mai văd niciodată. Situaţia din Mariupol este terifiantă. Nu putem estima câţi civili au fost ucişi, torturaţi şi ucişi. Nu ştim asta. Dar ştim că oraşul este sub asediu şi se duc lupte constante, chiar şi acum în timp ce vorbim.

Ana-Maria Roman: Credeţi că Vladmir Putin va fi vreodată judecat pentru aceste crime de război, pentru acest genocid?

Vladimir Klitschko: În spatele fiecărui caz, fiecărei fărădelegi, fiecărei torturi, fiecărei ucideri, fiecărui viol sunt oameni cu nume şi prenume. Aşa a fost întotdeauna. Şi de aceea este extrem de important să documentăm, să observăm, nu doar în linişte, ci să documentăm totul şi aceste crime de război să fie judecate în instanţele internaţionale. Se va face dreptate, pentru că fiecare război are un început şi un sfârşit. Şi după fiecare război se fac calculele. Şi de aceea, toate fărădelegile şi crimele care se întâmplă acum în Ucraina trebuie judecate de Curtea Internaţională. Şi se va face dreptate până la urmă.

Ana-Maria Roman: Domnule Klitschko, încă o întrebare. După ce preşedintele Zelenski a cerut un schimb de prizonieri ucrianeni pentru un politician prorus, Viktor Medvenchuk, fostul preşedinte Dimitri Medvedev a spus într-o declaraţie că autorităţile ucrainene ar trebui să fie atente în jur şi să îşi încuie uşile noaptea, ca să nu devină prizonierii care vor fi schimbaţi. Credeţi că e o ameninţare?

Vladimir Klitschko: Haideţi să vă spun adevărul. În ultimele 49 de zile de când a început invazia rusă am fost bombardaţi cu rachete, cu rachete cu fragmentare, au fost lovite cartiere rezidenţiale. Au avut loc crime de război în ultimele 49 de zile. Au fost ucişi copii. Femei, bărbaţi, bătrâni au fost torturaţi şi ucişi. Dacă sunteţi acum pe teritoriul Ucrainei, nu există nicio garanţie că veţi supravieţui, chiar dacă sunteţi jurnalişti. Ştiţi acele cazuri în care jurnalişti străini au fost ţintiţi şi ucişi de către lunetişti. Jurnalişti care aveau scris "Presă" pe veste şi pe căşti au fost ucişi. De aceea, aceste ameninţări, aceste crime făcute de armata rusă se întâmplă deja. Nu e doar o ameninţare, e un război. Un război nesăbuit, terifiant împotriva umanităţii.

Ana-Maria Roman: Am fost acolo aproape o săptămână şi am văzut cu proprii ochi ce s-a întâmplat în Bucha, domnule Klitschko. Şi mă rog ca invazia să se oprească în curând. De aceea vreau să vă întreb: ce credeţi că îl va putea opri pe Putin în acest război brutal?

Vladimir Klitschko: Armata lui Putin, armata rusă, poate fi oprită doar de o armată puternică ucraineană. Avem nevoie de sprijin, avem nevoie de arme defenisive, avem nevoie de sprijin umanitar pentru oameni, avem nevoie de izolarea economică a Rusiei şi toate aceste vor duce în final la un eşec al armatei ruse în invazia din Ucraina. Determinarea noastră, a bărbaţilor şi femeilor ucrainene, este mai puternică decât a fost vreodată. Suntem uniţi, ne protejăm locuinţele, copiii, ne protejăm casa, luptăm pentru casa noastră, nu pentru bogăţii sau pentru altceva, dar pentru adevăr. Şi adevărul este de partea nostră. Ne apărăm casa. Şi de aceea, voinţa noastră este mai puternică decăt orice armată sau decât orice armă. Dar este clar că avem nevoie de sprijin. Şi cu cât vine mai repede, cu atât mai repede va fi pace în Ucraina şi în Europa.