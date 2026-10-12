Rușii au lovit o centrală electrică din Harkov. Zelenski îl acuză pe Putin că a încălcat armistițiul energetic anunțat de Trump

Rușii au bombardat mai multe regiuni din Ucraina. Foto: Serviciile de urgență ucrainene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că a încălcat armistițiul energetic anunțat de Donald Trump și susține că Ucraina nu a fost consultată și a aflat despre presupusul acord din presă. La Forumul de Securitate de la Varșovia, Zelenski a cerut Washingtonului să pună presiune pe Moscova, nu să îi ofere concesii, și a afirmat că ar fi dispus să lucreze la organizarea alegerilor prezidențiale dacă SUA ar obține un armistițiu complet de cel puțin 60 de zile, potrivit Euronews.

„Nu știam despre asta. Am aflat și noi din presă că președintele Statelor Unite a obținut un armistițiu energetic”, a declarat Zelenski.

Vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, Zelenski a pus sub semnul întrebării dacă Moscova a fost într-adevăr de acord cu propunerea, afirmând că nu a văzut niciun sprijin public din partea Rusiei și nici vreo reducere a atacurilor acesteia asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Nu am văzut nicăieri că ei susțin acest armistițiu”, a spus el, referindu-se la continuarea atacurilor rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene.

„Era clar că Putin nu citește Truth Social”

Zone întinse din Kiev nu aveau electricitate și apă în momentul în care Trump a făcut anunțul, în timp ce echipele de intervenție se străduiau să restabilească alimentarea cu energie după atacurile rusești. La scurt timp după aceea, Rusia a lansat un nou atac țintit asupra unei centrale electrice din Harkov, a declarat Zelenski.

„Era clar că Putin nu citește Truth Social”, a remarcat el, referindu-se la platforma de socializare a lui Trump.

Zelenski a acuzat, de asemenea, Rusia că a atacat în cursul nopții o instalație ucraineană de producție a gazelor și o benzinărie, în timp ce Ucraina s-a abținut să atace rafinăriile de petrol rusești.

În pofida atacurilor continue, el a declarat că Kievul rămâne dispus să respecte o încetare reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

„Suntem pregătiți să respectăm un armistițiu energetic dacă Rusia este pregătită să facă același lucru. Suntem de acord dacă și ei sunt de acord”, a spus el.

Zelenski s-a oferit să semneze garanții oficiale dacă Washingtonul le consideră necesare, dar a subliniat că SUA ar trebui să se asigure că Moscova respectă acordul.

Acordul Trump-Putin privind motorina provoacă reacții critice

Declarațiile lui Zelenski au venit după câteva zile de tensiuni tot mai mari cu Washingtonul, care au început vineri, când Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru furnizarea de motorină rusească pe piețele din SUA și din întreaga lume, în încercarea de a reduce creșterea puternică a prețurilor la combustibili înaintea alegerilor intermediare din SUA din noiembrie.

Ulterior, Trezoreria SUA a emis o licență valabilă șase luni, care relaxează sancțiunile asupra motorinei rusești deja încărcate pe petroliere, permițând livrările până în aprilie 2027, o schimbare radicală față de eforturile Washingtonului de a limita veniturile Moscovei din energie.

Măsura a atras critici din partea liderilor europeni și a parlamentarilor americani, inclusiv a unui grup bipartizan de senatori care i-au cerut lui Trump să revină asupra deciziei, avertizând că acordul ar putea aduce Moscovei venituri suplimentare pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Între timp, Trump a pus creșterea prețurilor la combustibili pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia și i-a cerut lui Zelenski să le oprească. Sâmbătă, el a mers mai departe, sugerând că Ucraina are nevoie de un nou președinte și acuzându-l pe liderul ucrainean aflat în funcție în timpul războiului că obstrucționează eforturile de a pune capăt conflictului.

Duminică, Trump a anunțat pe Truth Social că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic imediat, deși niciuna dintre părți nu confirmase public existența unui acord.

Nu a fost prima declarație de acest fel. Un anunț similar făcut în septembrie nu a reușit să oprească atacurile.

În acest context, Zelenski a folosit discursul de la Varșovia pentru a lansa un apel ferm către Washington să își schimbe abordarea.

„Avem nevoie de presiune americană asupra Rusiei, nu de relaxarea sancțiunilor, nu de concesii, ci de presiune reală”, a spus el.

El a susținut că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor și exporturilor de petrol rusești reprezintă un răspuns la campania susținută a Moscovei împotriva infrastructurii energetice ucrainene și că ambele părți ar trebui să oprească astfel de atacuri pentru ca un armistițiu să funcționeze.