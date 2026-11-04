Zohran Mamdani și-a schimbat radical look-ul: Cum arată edilul New Yorkului, botezat deja „Primarul Mustață”

3 minute de citit Publicat la 15:52 04 Noi 2026 Modificat la 15:52 04 Noi 2026

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, 1 noiembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Primarul orașului New York a trecut printr-o schimbare radicală de înfățișare, weekend-ul trecu, iar noul său look provoacă deja valuri de reacții pe internet.

Zohran Mamdani știe cât de important este să ai o imagine distinctivă în politică. Când și-a început campania pentru cea mai înaltă funcție din administrația orașului, a renunțat la tunicile fără guler specifice Asiei de Sud, cunoscute sub numele de kurta, pe care le preferase în primii ani ai carierei sale, în favoarea unor costume cu o croială suplă.

Acestea au contribuit la echilibrarea platformei sale de socialism democratic cu o imagine mai apropiată de cea a establishmentului politic.

Costume și barba atent îngrijită au rămas elemente esențiale ale stilului său, într-o asemenea măsură încât anul acesta nu a fost deloc neobișnuit să vezi numeroși bărbați adoptând această ținută drept costum de Halloween.

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Și-a „prezentat” mustața la Maratonul din New York: Unii dintre alergători nici nu l-au recunoscut

Prin urmare, apariția primarului în weekend cu o schimbare de look a fost o adevărată surpriză: o mustață în stilul Mamdani.

În timp ce le oferea apă alergătorilor participanți la Maratonul din New York, duminică, primarul și-a prezentat noua înfățișare. Acesta și-a ras barba, păstrând doar o fâșie de păr negru și des, deasupra buzei superioare. Și se pare că schimbarea a fost atât de surprinzătoare, încât mulți alergători au trecut în fugă pe lângă el fără să-l recunoască, potrivit CNN.

Noul look al primarului a ajuns imediat în titlurile publicațiilor.

Zohran Mamdani a ajuns „Primarul Mustață”

Revista New York, prin intermediul publicației sale The Cut, l-a botezat „Primarul Mustață” (Mayor Mustache), în timp ce New York Post a comparat „transformarea radicală prin bărbierire a socialistului” cu o „redistribuire aleatorie a părului facial”.

Alți utilizatori de pe internet au dezbătut dacă lui Mamdani nu i se potrivește mai degrabă imaginea unui bărbat cu barbă.

Datorită unor vedete precum Pedro Pascal și Benson Boone, mustața a cunoscut în ultimii ani o adevărată renaștere culturală, însă rămâne o apariție relativ rară în politică.

În timp ce unii lideri străini au adoptat acest stil (n.r. precum Nicolás Maduro sau președintele turc Recep Tayyip Erdoğan), politicienii americani tind să prefere fie un aspect proaspăt bărbierit, fie barba. Timp de mulți ani, cea mai cunoscută figură cu mustață din Washington D.C. a fost John Bolton, a cărui mustață rotunjită amintea mai degrabă de cea a unei morse decât de cea a personajului Wario.

Ce este Movember și ce legătură are cu mustața

Într-un videoclip publicat luni seara pe rețelele sociale, primarul a dezvăluit că și-a lăsat mustață în onoarea Movember, evenimentul anual dedicat susținerii problemelor de sănătate masculină, precum cancerul de prostată sau cancerul testicular.

Răsucindu-și vârfurile noii mustăți, primarul a spus că nu se limitează la a vorbi superficial despre aceste probleme, făcând referire la o investiție de 4 milioane de dolari într-un nou centru pentru tratarea cancerului de prostată, în cadrul unui spital din Brooklyn.

Pe lângă strângerea de fonduri și creșterea gradului de conștientizare, campania Movember, care a început în Australia în 2003, le oferă și bărbaților precum Mamdani ocazia de a experimenta timp de o lună cu o mustață, înainte de a decide dacă renunță la ea odată cu venirea lunii decembrie. Prin urmare, rămâne de văzut dacă mustața lui Mamdani va rezista testului timpului.

Un lucru pare însă destul de sigur: este puțin probabil ca acesta să-și lase o mustață mai lungă, cu vârfurile răsucite în sus, în stilul ghidonului.

„Ce părere ai?”, a întrebat-o el pe Rita C. Joseph, membră a Consiliului Municipal, care a apărut alături de el în videoclip. „Să încerc și o mustață în stil ghidon?”

„Nu, mergi prea departe”, a răspuns aceasta.