F1: Campionul mondial Lando Norris şi-a prelungit contractul cu McLaren până în 2030

Pilotul McLaren Lando Norris. Foto: Getty Images

Pilotul britanic Lando Norris, campionul mondial en titre din Formula 1, a semnat un nou contract cu McLaren, în valoare de 120 de milioane de lire sterline (140 milioane euro), care îl va menţine la echipa britanică cel puţin până la sfârşitul sezonului 2030, informează DPA, citată de Agerpres.

Prelungirea contractului este o recompensă justă pentru Norris, în vârstă de 26 de ani, care în sezonul trecut a adus team-ului McLaren primul său titlu la categoria piloţi după triumful compatriotului său Lewis Hamilton în 2008.

Confirmarea noului său contract vine la doar şase zile după ce Norris a câştigat pentru a doua oară consecutiv Marele Premiu al Olandei, sporindu-şi speranţele de a-şi apăra coroana mondială. El se află acum la 59 de puncte în spatele italianului Kimi Antonelli de la Mercedes, cu 11 etape înainte de finalul sezonului.

Conform Press Association, noul acord pe patru ani îi asigură lui Norris un salariu de până la 30 de milioane de lire pe sezon, britanicul rămânând astfel în spatele compatriotului său Lewis Hamilton (Ferrari) şi a olandezului Max Verstappen (Red Bull) în ceea ce priveşte veniturile.

Hamilton şi Verstappen, care şi-a prelungit la începutul acestei luni contractul cu Red Bull, câştigă amândoi peste 60 de milioane de lire sterline anual la echipele lor.

Dacă îşi va duce până la capăt noul contract, Lando Norris va ajunge la 12 sezoane petrecute alături de McLaren, după ce a fost inclus în programul de juniori ai acestei echipe în 2017, când avea doar 17 ani, înainte de a-şi face debutul în Marele Circ, în 2019.

De atunci, Norris a disputat 163 de Mari Premii, a obţinut 18 "pole position", 13 victorii şi 48 de podiumuri, cucerind titlul de campion mondial al piloţilor anul trecut şi ajutând-o pe McLaren să câştige de două ori campionatul constructorilor.