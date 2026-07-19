F1: Kimi Antonelli a câştigat Marele Premiu al Belgiei

1 minut de citit Publicat la 21:58 19 Iul 2026 Modificat la 21:58 19 Iul 2026

Kimi Antonelli. Foto: Getty Images

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes), plecat din pole position, a câştigat Marele Premiu al Belgiei la Formula 1, impunându-se duminică pe circuitul Spa-Francorchamps, fiind cronometrat după 308,052 km cu timpul de 1h 24 min. 42 sec. 479/1000 şi consolidându-şi poziţia de lider în clasamentul general al piloţilor în Campionatul Mondial, informează AFP, citată de Agerpres.

Coechipierul său de la Mercedes, care ocupa locul secund în clasament, britanicul George Russell, a abandonat după primul tur după un acroşaj cu Lewis Hamilton (Ferrari).

Antonelli, imperial tot acest weekend, cu cei mai buni timpi din ultimele două sesiuni de antrenamentele libere şi cei mai buni timpi din calificări, a obţinut a şasea victorie a sezonului şi are un avans de 45 pct în faţa britanicului Lewis Hamilton, clasat pe 4, şi care a urcat pe locul secund în clasament în locul lui Russell.

El i-a devansat pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari), cu 1 sec. 952/1000, şi pe olandezul Max Verstappen (Red Bull), cu 11 sec. 586/1000.

Clasamentul Marelui Premiu al Belgiei, a zecea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1:

1. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1 h 24:42.479

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) la 1.952

3. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 11.586

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 17.245

5. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 18.988

6. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 23.307

7. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 24.014

8. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 49.140

9. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 50.406

10. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) la 1:16.037

11. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:16.991

12. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.523

13. Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 1:18.348

14. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:34.465

15. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:44.684

16. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:45.856

17. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:50.925

18. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) la 1 tur

19. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) la 2 tururi

Cel mai bun tur în cursă: Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:48.890 în turul 44 (medie: 194,762 km/h)

Abandonuri:

George Russell (Marea Britanie/Mercedes): acroşaj turul 2

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari): suspensie turul 15

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda): ambreiaj turul 27

În clasamentul Campionatului Mondial al piloşilor, lider este Kimi Antonelli cu 204 pct, urmat de Lewis Hamilton 159 pct, George Russell 154 pct, Charles Leclerc 126 pct, Lando Norris 103 pct etc.

În clasamentul constructorilor, pe primul loc se află Mercedes cu 358 pct, urmată de Ferrari 285 pct, McLaren-Mercedes 195 pct, Red Bull 151 pct, Alpine-Mercedes 61 pct etc.