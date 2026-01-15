Antena 3 CNN Formula 1 F1: Leonardo Fornaroli şi Pato O'Ward vor fi piloţii de rezervă ai echipei McLaren, în 2026

Sezonul de Formula 1 va începe în Australia pe 8 martie. Foto: Getty Images

Campionul de Formula 2 Leonardo Fornaroli şi pilotul de IndyCar Pato O'Ward vor fi piloţii de rezervă ai echipei McLaren în acest sezon, au anunţat joi campionii en-titre ai Formulei 1, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Italianul Fornaroli, în vârstă de 21 de ani, s-a alăturat echipei McLaren luna trecută într-un rol de pilot de încercare şi va continua aceste îndatoriri, sprijinindu-i pe campionul mondial britanic Lando Norris şi pe coechipierul său australian Oscar Piastri.

Mexicanul O'Ward, care va continua să concureze în IndyCar, a fost pilot de rezervă şi sezonul trecut.

Pilotul olandez Richard Verschoor, clasat pe locul trei în F2 anul trecut, s-a alăturat şi el luna trecută programului de dezvoltare McLaren. Echipa se pregăteşte să intre în categoria hypercar a Campionatului Mondial de Anduranţă din 2027.

Sezonul de Formula 1 va începe în Australia pe 8 martie.

