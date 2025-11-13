Formula 1: Audi a prezentat conceptul monopostului R26. Echipa germană vrea să aibă "cea mai spectaculoasă mașină de pe grilă"

Deși echipa recunoaște că va fi nevoie de timp pentru a ajunge la vârf și a concura cu formațiile consacrate, scopul este limpede – să câștige. Foto: F1 / Instagram

Audi a prezentat conceptul pentru prima sa mașină de Formula 1, care va debuta în 2026, în cadrul unui eveniment spectaculos desfășurat la München. Constructorul german, recunoscut pentru succesul său în numeroase discipline de motorsport, va intra anul viitor în Formula 1 cu propriul șasiu și propria unitate de putere, dezvoltate conform noilor reglementări tehnice. Intrarea în competiție are loc după preluarea echipei Sauber, scrie Formula 1.

De la anunțul făcut în 2022 privind implicarea în F1, Audi a consolidat divizia de unități de putere din Neuberg, Germania, și a modernizat sediul central al Sauber din Hinwil, Elveția — locul din care vor fi gestionate șasiul și activitățile de curse. Totodată, marca a deschis un Centru Tehnologic în Bicester, Marea Britanie, pentru a valorifica expertiza din celebra "Vale a Motorsportului" britanic.

Piloții Gabriel Bortoleto, aflat la debutul său în F1 cu Sauber anul acesta, și Nico Hulkenberg, care a obținut primul podium al carierei la Silverstone în vară, vor continua în era Audi.

Cei doi au fost prezenți alături de Gernot Dollner, directorul general Audi, Mattia Binotto, șeful proiectului Audi F1, și Jonathan Wheatley, directorul echipei, la evenimentul de lansare organizat la Audi Brand Experience Center din München, miercuri seară.

Acolo a fost prezentată paleta de culori conceptuală, descrisă ca o previzualizare clară a designului primei mașini de Formula 1 a mărcii, care va fi dezvăluită oficial în ianuarie 2026.

Schema cromatică include titan, negru și roșu Audi, iar designul integrează emblematicele patru inele. Obiectivul este ca Audi să aibă "cea mai spectaculoasă mașină de pe grilă" în 2026.

Deși echipa recunoaște că va fi nevoie de timp pentru a ajunge la vârf și a concura cu formațiile consacrate, scopul este limpede – să câștige.

"Motorsportul face parte din ADN-ul Audi și a fost întotdeauna motorul progresului tehnologic și al inovației. Prin intrarea în vârful motorsportului, Audi face o declarație puternică și ambițioasă. Este următorul capitol din transformarea companiei. Formula 1 va fi un catalizator pentru un Audi mai agil, mai rapid și mai inovator.

Nu venim în Formula 1 doar pentru a fi prezenți. Venim să câștigăm. În același timp, știm că succesul nu vine peste noapte. Este nevoie de timp, perseverență și curajul de a provoca status quo-ul. Până în 2030, vrem să luptăm pentru titlul mondial", a declarat Gernot Dollner, directorul general Audi.

Mattia Binotto, care conduce proiectul Audi F1, își pune în valoare experiența de aproape 30 de ani în Formula 1 la Ferrari pentru a atinge acest obiectiv comun.

"Proiectul Audi F1 este probabil cel mai interesant din motorsport – dacă nu chiar din sport în general. Ținta noastră este clară: să luptăm pentru campionate până în 2030. Această călătorie necesită timp, oamenii potriviți și o cultură a îmbunătățirii continue. Formula 1 este un mediu extrem de competitiv, iar drumul spre titlu este o evoluție constantă. Greșelile vor apărea, dar învățarea din ele ne va face mai puternici.

Abordăm proiectul în trei etape: pornim ca challenger, evoluăm drept competitor prin îndrăzneala de a contesta limitele și obținerea primelor succese, iar în final devenim campioni", a spus Binotto.

Jonathan Wheatley, venit la începutul acestui an după 18 ani la Red Bull ca director sportiv, a adăugat:

"Această călătorie nu ține doar de destinație, ci de oamenii care fac fiecare pas posibil. Este despre mentalitate, concentrare, reziliență și încredere, fără complacere. Echipele campioane nu se bazează pe magie, ci pe oameni care cred unii în alții, în proces și în obiectiv.

Piloții noștri, Nico și Gabi, întruchipează perfect acest spirit. Au pasiune, determinare și tratează fiecare tur de pistă ca pe o nouă oportunitate de a progresa", potrivit lui.

Atât Bortoleto, cât și Hulkenberg au contracte pe termen lung, asigurându-și locul în echipă pentru noua eră Audi.

"Să fac parte din Audi este un vis devenit realitate. Idolul meu este Ayrton Senna, cel care a adus marca Audi în Brazilia. Când am primit șansa de a mă implica în proiectul F1, a fost ca un cadou – trăiesc visul de a pilota în Formula 1 și de a construi o echipă de la zero", a spus Bortoleto.

Hulkenberg, care și-a făcut debutul în 2010 și a obținut primul podium al carierei la al 239-lea Grand Prix, a subliniat că "simți că se pregătește ceva cu adevărat măreț aici. Energia, ambiția și atmosfera pozitivă sunt palpabile".

"Este doar începutul unei călătorii lungi – iar exact acest lucru mă motivează", a spus germanul.