Formula 1: Charles Leclerc şi Max Verstappen au dominat FP1 şi FP2. Nouă debutanţi au pilotat în prima sesiune de antrenamente

Pato O'Ward – McLaren

Pilotul de rezervă al echipei McLaren, Pato O'Ward, va pilota din nou în cursa de acasă, pentru al doilea an consecutiv.

Mexicanul, care a încheiat sezonul 2025 NTT INDYCAR SERIES pe locul doi cu Arrow McLaren, la finalul verii, a fost confirmat pentru a pilota una dintre mașinile MCL39 ale echipei la Autódromo Hermanos Rodríguez, în luna mai.

Pe lângă timpul valoros pe care îl va petrece pe pistă în timpul weekendului, O'Ward, în vârstă de 26 de ani, va oferi feedback privind setările și va sprijini piloții cu normă întreagă Lando Norris și Oscar Piastri.

Foto: Getty Images

Fred Vesti – Mercedes

Înlocuitorul lui George Russell la Mercedes în timpul FP1 a fost Fred Vesti, pilotul de teste și rezervă al echipei, care a bifa astfel a patra sa apariție la antrenamente pentru "Săgeţile Argintii".

Vesti și-a făcut debutul în F1 în weekendul din Mexic, în 2023, înainte de o altă apariție în acel an, la Abu Dhabi. În timp ce Kimi Antonelli a îndeplinit cerința de debutant a echipei în 2024, Vesti a revenit în acțiune în acest sezon, în FP1 din Bahrain.

Pe lângă activitatea sa la simulatorul Mercedes, danezul de 23 de ani a concurat în IMSA Sportscar Championship în acest an, obținând recent două victorii consecutive.

Antonio Fuoco – Ferrari

La Ferrari, Antonio Fuoco şi-a făcut prima apariție într-o sesiune de antrenamente. Italianul l-a înlocuit pe Lewis Hamilton, la volanul modelului SF-25.

Pe lângă rolul său de pilot de dezvoltare al echipei, Fuoco, în vârstă de 29 de ani, concurează în Campionatul Mondial de Anduranță (WEC) pentru Ferrari AF Corse și a făcut parte din echipa care a câștigat Cursa de 24 de ore de la Le Mans în 2024.

Fuoco a mai participat anterior la sesiuni de teste pentru Scuderia, inclusiv la testele de sfârșit de sezon de la Abu Dhabi, în 2024.

Foto: Getty Images

Arvid Lindblad – Red Bull

Pilotul de Formula 2, Arvid Lindblad, a participat la a doua sa sesiune de FP1 pentru Red Bull, la Autódromo Hermanos Rodríguez, după ce a pilotat modelul RB21 în weekendul Marelui Premiu al Marii Britanii, în iulie.

Dacă atunci l-a înlocuit pe Yuki Tsunoda, de această dată britanicul i-a luat locul lui Max Verstappen, reuşind să termine deasupra lui Tsunoda.

Cu două etape rămase din sezonul 2025 de Formula 2, Lindblad, în vârstă de 18 ani, ocupă locul șapte în clasamentul piloților, cu trei podiumuri – dintre care două victorii – obținute până acum.

Foto: Getty Images

Luke Browning – Williams

Carlos Sainz i-a predat lui Luke Browning volanul mașinii Williams FW47 pentru prima sesiune de antrenamente din weekendul Marelui Premiu al Mexicului.

Aceasta a fost a treia apariție în FP1 pentru Browning, în vârstă de 23 de ani, care a mai pilotat în Bahrain la începutul acestui an și în ultima cursă a sezonului 2024, la Abu Dhabi.

Membru al Academiei de Piloți Williams Racing, Browning concurează în prezent în Formula 2, unde ocupă locul al treilea în clasamentul piloților.

Foto: Getty Images

Jak Crawford – Aston Martin

Tânărul pilot Aston Martin, Jak Crawford, şi-a făcut oficial debutul într-un weekend de F1.

Crawford, în vârstă de 20 de ani, a pilotat mașina AMR25 a lui Lance Stroll și vine cu experiență considerabilă în teste, acumulând peste 2.000 kilometri la volanul modelelor AMR22, AMR23 și AMR24.

Pilotul american are până acum patru victorii în sezonul 2025 de Formula 2, ocupând locul al doilea în clasamentul general.

Foto: Getty Images

Ryo Hirakawa – Haas

La Haas, Ollie Bearman nu a participa la FP1, locul său fiind luat de Ryo Hirakawa, aflat la a patra sa apariție la antrenamente în acest sezon.

După ce a început anul ca parte a echipei Alpine, perioadă în care a participat la prima sesiune de antrenamente pentru echipa din Enstone, la Suzuka, Hirakawa s-a alăturat echipei Haas în aprilie, evoluând ulterior în FP1 în Bahrain și Barcelona.

Pilotul japonez, în vârstă de 31 de ani, va mai apărea și la finala sezonului de la Abu Dhabi, în prima sesiune de antrenamente.

Foto: Getty Images

Ayumu Iwasa – Racing Bulls

Luându-i locul lui Liam Lawson, pilotul japonez Ayumu Iwasa a intrat în acțiune pentru Racing Bulls.

Aceasta a fost a patra sa apariție în FP1, după ce a pilotat pentru Red Bull în Bahrain la începutul anului și de două ori pentru Racing Bulls (RB) în 2024.

Iwasa concurează în prezent în Super Formula Japonia, unde ocupă locul trei în clasamentul general.

Foto: Getty Images

Paul Aron – Alpine

În final, Paul Aron a pilotat Alpine A525 în prima sesiune de antrenamente din Mecix. Estonianul, care a terminat pe locul trei în campionatul de Formula 2 din 2024, l-a înlocuit pe Pierre Gasly pentru această sesiune.

A fost a patra apariţie în FP1 a lui Aron, în vârstă de 21 de ani, după ce a pilotat pentru Sauber la Silverstone și Hungaroring, iar pentru Alpine la Monza.

Cursa din acest weekend ar putea fi una crucială pentru Aron, care, potrivit șefului echipei, Flavio Briatore, este în cursă pentru a ocupa al doilea loc în echipă anul viitor, alături de Gasly.

Foto: Getty Images