Formula 1: George Russell pleacă din pole position în Marele Premiu din Singapore. Spectacol nocturn pe circuitul Marina Bay

Pilotul britanic al celor de la Mercedes, George Russell, a obţinut al şaselea său pole position din carieră sâmbătă, în calificările Marelui Premiu din Singapore. Liderul clasamentului, Oscar Piastri, a terminat pe locul 3, iar Max Verstappen va pleca de pe poziţia secundă.
Marele Premiu din Singapore, de pe circuitul stradal Marina Bay, va fi live, duminică, pe Antena 1 şi pe Antena PLAY, începând cu ora 15:00.
George Russell va pleca din pole position, fiind al şaşea său pole din carieră. Olandezul Max Verstappen, care se află la doar 69 de puncte distanţă de liderul campionatului, Oscar Piastri, va pleca de pe poziţie secundă, în timp ce australianul de la McLaren va pleca de pe locul 3.
Astfel, grila de start pentru Marele Premiu din Singapore arată astfel:
Locul 1/2 - George Russell/Max Verstappen
Locul 3/4 - Oscar Piastri/Kimi Antonelli
Locul 5/6 - Lando Norris/Lewis Hamilton
Locul 7/8 - Charles Leclerc/Isack Hadjar
Locul 9/10 - Oliver Bearman/Fernando Alonso
Locul 11/12 - Nico Hulkenberg/Alexander Albon
Locul 13/14 - Carlos Sainz/Liam Lawson
Locul 15/16 - Yuki Tsunoda/Gabriel Bortoleto
Locul 17/18 - Lance Stroll/Franco Colapinto
Locul 19/20 - Esteban Ocon/Pierre Gasly