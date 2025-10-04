Formula 1: George Russell pleacă din pole position în Marele Premiu din Singapore. Spectacol nocturn pe circuitul Marina Bay

<1 minut de citit Publicat la 17:43 04 Oct 2025 Modificat la 17:43 04 Oct 2025

George Russell a obţinut al şaselea pole position din carieră. Foto: Getty Images

Pilotul britanic al celor de la Mercedes, George Russell, a obţinut al şaselea său pole position din carieră sâmbătă, în calificările Marelui Premiu din Singapore. Liderul clasamentului, Oscar Piastri, a terminat pe locul 3, iar Max Verstappen va pleca de pe poziţia secundă.

Marele Premiu din Singapore, de pe circuitul stradal Marina Bay, va fi live, duminică, pe Antena 1 şi pe Antena PLAY, începând cu ora 15:00.

George Russell va pleca din pole position, fiind al şaşea său pole din carieră. Olandezul Max Verstappen, care se află la doar 69 de puncte distanţă de liderul campionatului, Oscar Piastri, va pleca de pe poziţie secundă, în timp ce australianul de la McLaren va pleca de pe locul 3.

Astfel, grila de start pentru Marele Premiu din Singapore arată astfel:

Locul 1/2 - George Russell/Max Verstappen

Locul 3/4 - Oscar Piastri/Kimi Antonelli

Locul 5/6 - Lando Norris/Lewis Hamilton

Locul 7/8 - Charles Leclerc/Isack Hadjar

Locul 9/10 - Oliver Bearman/Fernando Alonso

Locul 11/12 - Nico Hulkenberg/Alexander Albon

Locul 13/14 - Carlos Sainz/Liam Lawson

Locul 15/16 - Yuki Tsunoda/Gabriel Bortoleto

Locul 17/18 - Lance Stroll/Franco Colapinto

Locul 19/20 - Esteban Ocon/Pierre Gasly