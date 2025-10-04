Formula 1: Tot ce trebuie să ştii înainte de Marele Premiu din Singapore de pe circuitul stradal Marina Bay

"Marina Bay este un circuit lung, tehnic și solicitant, foarte asemănător cu Monaco", spune fostul pilot Renault, Jolyon Palmer. Foto: Getty Images

Formula 1 se mută, în acest weekend, pe celebrul circuit stradal Marina Bay, pentru cea de-a 18-a etapă a sezonului – Marele Premiu al statului Singapore. Cu Max Verstappen câştigând tot mai mult teren în Clasamentul Piloţilor şi reducând distanţa faţă de liderul Oscar Piastri la doar 69 de puncte, lupta pentru titlu pare în continuare posibilă, în ciuda faptului că mai sunt doar şapte etape din sezon, scrie Formula 1.

Sâmbătă, de la ora 12:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente, exclusiv pe AntenaPLAY. De la 16:00, vor avea loc calificările pentru Marele Premiu din Singapore, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, de la ora 15:00, Marele Premiu din Singapore se vede, în direct, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Statistici vitale

Primul Mare Premiu a avut loc în 2008;

Lungimea pistei este de 4,940 km;

Recordul pe tur a fost stabilit de Daniel Ricciardo în 2024, fiind cronometrat cu 1:34.486;

Cele mai multe pole-uri le au Sebastian Vettel şi Lewis Hamilton (4);

Cele mai multe victorii le deţine Sebastian Vettel (5);

Din cauza condițiilor climatice extreme și a naturii dificile a circuitului, piloții pot pierde până la 3 kg în timpul unei curse;

Lungimea până la punctul de frânare în primul viraj este de 178 metri;

În 2024, numărul total de depăşiri efectuate a fost 62;

Probabilitatea apariţiei unui Safety Car este de 83%, în timp ce probabilitatea apariţiei unui Virtual Safety Car este de 33% (din ultimele șase curse din Singapore);

Timp pierdut la boxe este de aproximativ 29,1 secunde.

Ce spun experţii

Jolyon Palmer, fost pilot Renault F1 şi analist sportiv spune că "Marina Bay este un circuit lung, tehnic și solicitant, foarte asemănător cu Monaco, dar cu și mai multe denivelări. Totul se bazează pe stabilitate la viteze mici și o bună aderență în viraje".

"După eliminarea secțiunii de la virajele 16-19, au mai rămas 19 viraje. În a doua parte a turului, anvelopele spate sunt puse la grea încercare, mai ales dacă nu le-au menajat la început.

Virajul 7 este complicat la frânare, fiind ușor să greșești și să ieși larg. Noul "Singapore Sling", care cuprinde virajele 10 și 11, e perfid și adesea îi păcălește pe piloți. Iar trecerea peste pod, cu frânare în dreapta și viraj în stânga, duce adesea la blocări ale roților.

Într-un astfel de circuit, concentrarea este crucială – poți pierde litri de lichide și kilograme întregi de greutate corporală într-o singură cursă. Dacă Monaco este cel mai lent circuit al sezonului, Singapore este cu siguranță cel mai solicitant", spune el.

Ultimii cinci piloți care au plecat din pole position în Marele Premiu din Singapore de pe Marina Bay

2024: Lando Norris (McLaren)

2023: Carlos Sainz (Ferrari)

2022: Charles Leclerc (Ferrari)

2019: Charles Leclerc (Ferrari)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

Ultimii cinci câştigători ai Marelui Premiu din Singapore de pe Marina Bay

2024: Lando Norris (McLaren)

2023: Carlos Sainz (Ferrari)

2022: Sergio Perez (Red Bull)

2019: Sebastian Vettel (Ferrari)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

Anvelope şi strategii

"Căldura extremă este principalul factor care afectează performanța anvelopelor în Singapore", avertizează Pirelli în analiza sa de weekend.

"Compușii medii și duri vor fi cei preferați în cursă, dar pneurile soft pot deveni utile în caz de Safety Car, mai ales spre final. Modificările aduse traseului în ultimii ani au facilitat puțin depășirile, dar acestea rămân dificile.

Un alt aspect important va fi diferența de performanță între pneurile moi proaspete și cele medii sau dure deja uzate, ceea ce poate schimba ecuația strategică. Prin urmare, posibilitatea de a profita de diferența mare de performanță dintre pneurile moi relativ noi și cele medii sau dure care au parcurs multe ture ar putea fi un factor de luat în considerare", notează Pirelli.

Forma actuală a echipelor

Lupta pentru titlu s-a încins după ce Max Verstappen a redus diferenţa față de liderul clasamentului, Oscar Piastri, la 69 de puncte, cu șapte curse rămase din sezon. Deși Verstappen recunoaște că "diferența e încă mare", șeful McLaren, Andrea Stella, crede că o luptă pentru titlu este în continuare posibilă, iar Piastri și coechipierul său Lando Norris "nu-și pot permite să greşească".

Piastri speră să-și revină după abandonul de la Baku, cauzat de o greșeală în primul tur. În schimb, Norris vine la Singapore cu moralul ridicat, fiind câștigătorul de anul trecut, după ce a plecat din pole position.

McLaren ar putea chiar să cucerească titlul la constructori în acest weekend. Doar Mercedes și Ferrari mai au, matematic, șanse să-i oprească.

În spatele marilor echipe, Williams se află pe locul 5 datorită podiumului lui Carlos Sainz în Azerbaidjan. Racing Bulls e pe locul 6, după o dublă clasare în top 10 la Baku pentru Liam Lawson și Isack Hadjar. Pe un circuit solicitant precum Marina Bay, un moment de neatenție în față poate fi șansa perfectă pentru "outsideri".

Moment emblematic

Unul dintre cele mai emoționante episoade de pe circuitul din Singapore s-a petrecut în 2019, când Sebastian Vettel a obținut ultima sa victorie în Formula 1.

După un rezultat dezamăgitor la Monza, unde a terminat abia pe 13, Vettel a reușit să-și depășească coechipierul Charles Leclerc, plecat din pole, printr-o strategie inspirată de oprire timpurie la boxe. A depășit și Mercedes-ul lui Lewis Hamilton, menținându-se în frunte în ciuda a trei apariții ale Safety Car-ului.

A fost o victorie istorică, nu doar pentru că a fost ultima din cariera lui Vettel, ci și pentru că a devenit cel mai de succes pilot la Singapore, cu cinci victorii.