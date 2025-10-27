Formula 1: Lando Norris a câştigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul este noul lider în clasamentul piloţilor

<1 minut de citit Publicat la 08:49 27 Oct 2025 Modificat la 08:49 27 Oct 2025

Marele Premiu al Mexicului l-a desemnat pe Lando Norris noul lider în campionatul piloţilor. Foto: Getty Images

Pilotul McLaren Lando Norris a câştigat Marele Premiu al Mexicului, depășindu-l pe Oscar Piastri în campionatul piloţilor. Astfel, britanicul este noul lider în clasamentul piloţilor, cu doar 7 puncte diferenţă în faţa australianului. Oliver Bearman a avut cel mai bun weekend din carieră, terminând cursa pe locul 4.

Charles Leclerc a fost "salvat de clopoţel" în penultimul tur. Max Verstappen a fost aproape să-l depăşească pe monegasc pentru poziţia a doua, însă Virtual Safety Car-ul şi-a făcut apariţia. Lewis Hamilton a primit la începutul cursei o penalizare de 10 secunde după ce a ieşit de pe circuit şi nu a respectat zona de intrare, terminând cursa pe locul 8.

Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg şi Liam Lawson nu au terminat cursa.

Următorul Granx Prix va avea loc pe 7-9 noiembrie, în Brazilia, pe circuitul Autodromo Jose Carlos Pace.