Formula 1: Tot ce trebuie să ştii înainte de Marele Premiu al Braziliei de pe circuitul "Interlagos" din Sao Paulo

Publicat la 10:00 08 Noi 2025

Ploaia i-ar putea oferi un avantaj lui Verstappen. Foto: Getty Images

Formula 1 se mută în acest weekend pe Autodromul José Carlos Pace, cunoscut și sub numele de Interlagos, pentru etapa cu numărul 21 din calendarul sezonului 2025, Marele Premiu de la Sao Paulo. Cu doar patru etape rămase din calendar, Verstappen, în prezent la doar 36 de puncte distanţă de noul lider în campionatul piloţilor, Lando Norris, va încerca din răsputeri să obţină numărul maxim de puncte, iar posibilitatea de ploaie l-ar putea avantaja enorm. Iată tot ce trebuie să ştii înainte de Marele Premiu al Braziliei.

Statistici vitale

Primul Mare Premiu a avut loc în 1973;

Circuitul are o lungime totală de 4,309 km;

Recordul pe tur a fost stabilit în 2018 de Valtteri Bottas, cu monopostul Mercedes, fiind cronometrat cu 1:10,540;

Cele mai multe pole position-uri le au Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Lewis Hamilton (3);

Cele mai multe victorii pe circuitul Interlagos le are Michael Schumacher (4);

Interlagos a fost construit în 1938 pe un teren impropriu pentru locuințe. Circuitul poartă numele lui José Carlos Pace, care a câștigat aici în 1975 pentru Brabham;

Distanță de până la punctul de frânare al virajului 1 este de doar 200 de metri;

În 2024, au fost efectuate 72 de depăşiri;

Probabilitate apariție Safety Car-ului este de 86%, iar probabilitatea unui Virtual Safety Car este de 43% (Din ultimele şapte curse la Sao Paulo);

Timpul pierdut la boxe este de aproximativ 20,8 secunde.

Ce spun experţii

Jolyon Palmer, fost pilot Renault F1 şi analist sportiv, spune că Interlagos este "un circuit foarte distractiv de pilotat".

"Interlagos are un prim viraj dificil – poți frâna mult mai târziu decât îți imaginezi și poți menține viteza până în vârf, dar dacă intri prea târziu, e ușor să blochezi roata stânga-față.

Sectorul de mijloc este axat pe fluiditate, virajele sunt dese și rapide. O singură blocare într-unul dintre virajele strânse de dreapta te poate scoate din ritm pentru restul turului. Este un sector tehnic, unde constanța este cheia.

Ultimul viraj este esențial – totul se rezumă la viteza de ieșire pentru linia dreaptă în urcare. Trebuie găsit echilibrul între a deschide virajul și a nu lua prea mult din bordură, ceea ce ar putea destabiliza mașina.

Per total, este un circuit scurt, dar foarte distractiv de pilotat. Natura sa în sens invers acelor de ceasornic și virajele lungi spre stânga îl fac mai solicitant fizic pentru piloți. Spre finalul cursei, mușchii gâtului resimt clar efortul pe partea stângă", spune el.

Ultimii cinci piloți care au plecat din pole position la Sao Paulo

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Kevin Magnussen (Haas)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Max Verstappen (Red Bull)

Ultimii cinci câștigători ai Marelui Premiu al Braziliei

2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – George Russell (Mercedes)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Max Verstappen (Red Bull)

Anvelope și strategii

Pentru weekend-ul acesta, Pirelli a stabilit comuşi similari cu cei din 2023: C2 pentru pneurile dure, C3 pentru medii şi C4 pentru cele moi.

"Selecția de compuși pentru Marele Premiu de la Sao Paulo din acest an este similară cu cea din 2023 – C2, C3 și C4 în rolurile de dur, mediu și moale – cu un pas mai dură decât gama utilizată anul trecut.

În 2024, anvelopele slick nu au fost folosite în cursă, dar atunci când au fost utilizate vineri și sâmbătă dimineața, s-au observat niveluri ridicate de uzură și granulație, în special pe puntea spate. Circuitul a fost complet reasfaltat, rezultând o suprafață netedă, mai puțin abrazivă decât în anii anteriori, însă în continuare cu multe denivelări.

Dacă condițiile vor fi similare, decizia de a aduce compuși mai duri ar putea prelungi durata de viață a pneurilor, mai rezistente oricum decât gama 2024. Acest lucru ar putea aduce din nou în joc anvelopa moale, folosită anul trecut doar la calificările Sprint.

Circuitul Interlagos are caracteristici similare unui circuit oval parcurs în sens invers acelor de ceasornic, cu 71 de tururi de cursă. Cele 15 viraje exercită forțe laterale și longitudinale echilibrate, ceea ce limitează uzura anvelopelor, sarcinile fiind distribuite uniform între puntea față și cea spate.

Combinația dintre liniile drepte lungi și secțiunile sinuoase oferă numeroase oportunități de depășire, dar și un risc mai mare de incidente și Safety Car. În această perioadă a anului, vremea poate fi extrem de variabilă, cu ploi frecvente, ceea ce înseamnă utilizarea aproape inevitabilă a pneurilor de ploaie.

O altă particularitate a circuitului este natura denivelată a pistei, construită pe un teren instabil – o provocare suplimentară pentru piloți și ingineri în privința setărilor și gestionării anvelopelor", a transmis Pirelli în previzualizarea sa.

Forma actuală a echipelor

Cu patru etape rămase din sezonul 2025, lupta pentru Campionatul Piloților este mai strânsă ca niciodată. După victoria din Mexic, Lando Norris a revenit în fruntea clasamentului pentru prima dată din aprilie, conducând cu doar un punct în fața coechipierului său Oscar Piastri.

Max Verstappen a continuat să reducă diferența, fiind acum la 36 de puncte de lider. Britanicul Norris vine la Interlagos cu moralul ridicat, dar Piastri este dornic să revină pe podium după o serie dificilă de patru curse.

Condițiile de aderență ridicată ar putea favoriza McLaren, însă prognoza de ploaie i-ar putea oferi un avantaj lui Verstappen, excelent în astfel de condiții – dovadă fiind victoria din 2024 pe pistă udă.

Un rezultat puternic pentru campionul mondial în exercițiu l-ar aduce mai aproape de lideri și ar putea impulsiona Red Bull în lupta strânsă pentru locul doi la Constructori, alături de Ferrari și Mercedes.

În spatele lor, Williams se menține pe locul 5, în timp ce la mijlocul clasamentului diferențele sunt minime: doar 12 puncte separă echipele Racing Bulls, Aston Martin, Haas și Kick Sauber în bătălia pentru poziția a șasea. Astfel, rămâne de văzut cine va obţine un avantaj la Sao Paulo.

Moment emblematic

Unul dintre cele mai memorabile momente din cariera lui Ayrton Senna a avut loc chiar la Interlagos, în 1991, când triplul campion mondial a obținut o victorie emoționantă în fața fanilor brazilieni.

După ce a plecat din pole position, Senna a condus 65 de tururi, însă cutia de viteze a monopostului McLaren a început să cedeze spre final. Cu ploaia iminentă și având la dispoziție doar o singură treaptă de viteză, Senna a reușit să treacă linia de sosire pe primul loc – o performanță legendară și prima sa victorie "de casă", în fața publicului din Brazilia.