Lewis Hamilton a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Ferrari) a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a dintre cele 24 de etape ale Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe circuitul urban de la Baku (6,003 km), informează Reuters, potrivit Agerpres.



Hamilton, de şapte ori campion mondial, care nu a urcat încă pe podiumul Formulei 1 de când s-a alăturat scuderiei Ferrari în ianuarie, l-a depăşit pe coechipierul său, monegascul Charles Leclerc, şi a parcurs circuitul stradal din Baku în 1 minut şi 41 sec 293/1000. Leclerc, care a pornit pole position la Baku în ultimele patru sezoane fără a câştiga niciodată cursa, a fost cu 0,074 secunde mai lent.



Britanicul George Russell de la Mercedes a avut al treilea timp, la 0,477 secunde de Hamilton. Coechipierul său, italianul Kimi Antonelli, a terminat pe locul patru.



Hamilton a atins barierele în prima sesiune - când a terminat pe locul 13 - şi a deteriorat aripa faţă a maşinii sale, suferind de asemenea o pană.



Britanicul Lando Norris (McLaren), cel mai rapid în prima sesiune, a pierdut controlul în virajul patru şi a distrus suspensia maşinii sale, terminând pe locul 10. Coechipierul său australian Oscar Piastri s-a lovit apoi de zid, de data aceasta fără avarii, şi a terminat pe locul 12.



Australianul are un avans de 31 de puncte faţă de Norris, în clasamentul general al piloţilor, cu opt etape rămase, iar, deşi lupta pentru titlu va continua, McLaren poate câştiga titlul la constructori pentru al doilea an consecutiv duminică.



Olandezul Max Verstappen (Red Bull), câştigătorul ultimelor patru ediţii ale Campionatului Mondial, a terminat în cele două sesiuni de vineri pe locurile şapte, respectiv şase.

Cei mai buni timpi din a doua sesiune de antrenamente libere:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:41.293 (21 tururi)

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +0.074 (23)

3. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) +0.477 (19)

4. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) +0.486 (22)

5. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas) +0.598 (23)

6. Max Verstappen (Olanda/Red Bull Racing) +0.609 (22)

7. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls) +0.696 (22)

8. Esteban Ocon (Franţa/Haas) +0.874 (23)

9. Alexander Albon (Thailanda/Williams) +0.884 (24)

10. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) +0.906 (7)

11. Carlos Sainz Jr (Williams) +0.962 (24)

12. Oscar Piastri (Australia/McLaren) +1.002 (23)

13. Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls) +1.150 (23)

14. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull Racing) +1.151 (22)

15. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Kick Sauber) +1.268 (22)

16. Pierre Gasly (Franţa/Alpine) +1.381 (22)

17. Lance Stroll (Canada/Aston Martin) +1.478 (24)

18. Nico Hulkenberg (Germania/Kick Sauber) +1.527 (22)

19. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin) +1.674 (24)

20. Franco Colapinto (Argentina/Alpine) +2.029 (22)