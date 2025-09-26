Apple acuză Comisia Europeană că vânează companiile americane: Digital Markets Act a devenit o armă împotriva noastră

Revizuirea DMA trebuie realizată până în mai 2026 și apoi la fiecare trei ani. sursa foto: Getty

Apple afirmă că legislația digitală a UE – Digital Markets Act (DMA) – a fost aplicată ca urmare a unor agende politice și că a vizat în mod nedrept compania americană încă de la intrarea în vigoare a legii, la începutul lui 2023, scrie Euronews.

Această acuzație riscă să alimenteze argumentele administrației americane potrivit cărora companiile tehnologice din SUA sunt tratate incorect de autoritățile de reglementare europene.

Donald Trump a amenințat, în mod neașteptat, la sfârșitul lunii august, că va impune „tarife suplimentare substanțiale” țărilor care adoptă legislații ce vizează companiile americane de tehnologie, „dacă aceste măsuri discriminatorii nu vor fi eliminate”.

Într-un răspuns transmis Comisiei Europene la chestionarul privind prima revizuire a DMA, închis miercuri, Apple a susținut că regulile „ar trebui abrogate, până la adoptarea unui instrument legislativ mai adecvat scopului”.

DMA obligă giganții tehnologici desemnați drept „gatekeepers” să respecte un set de reguli de concurență menite să facă piețele din acest sector mai echitabile.

„Comisia a răspuns în mod excesiv presiunilor externe – fie din partea reclamanților, fie din partea unor agende politice de aplicare a legii în continuă schimbare – ceea ce a dus la o concentrare disproporționată asupra Apple. […] Comisia a tratat DMA ca pe o armă, adoptând o atitudine constant adversă exclusiv împotriva Apple, ceea ce este complet inadecvat pentru acest cadru de reglementare”, susține compania în documentul menționat.

În 2023 și 2024, Comisia a desemnat șapte „gatekeepers” în baza DMA: platformele americane Alphabet, Amazon, Apple, Meta și Microsoft; compania chineză ByteDance; și Booking.com, cu sediul în Olanda.

Apple și Meta au fost amendate în aprilie pentru nerespectarea DMA. Comisia a aplicat o amendă de 500 de milioane de euro companiei Apple după ce a constatat că aceasta împiedica dezvoltatorii să comunice liber cu consumatorii și să îi direcționeze către canale alternative pentru oferte și conținut.

Investigația a arătat că dezvoltatorii de aplicații care își distribuiau produsele prin App Store nu puteau informa clienții, gratuit, despre oferte alternative disponibile în afara platformei Apple.

Critici din SUA

Administrația lui Donald Trump a criticat aplicarea regulilor digitale ale UE, inclusiv AI Act, Digital Services Act și DMA.

Vicepreședinții Comisiei Europene, Teresa Ribera și Henna Virkkunen, au afirmat mai devreme, într-o scrisoare de răspuns la întrebările Congresului american, că DMA nu vizează companiile americane și că se aplică în mod imparțial platformelor digitale desemnate drept „gatekeepers”.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că „respectarea DMA nu este opțională, este o obligație”.

„Gatekeeperii, precum Apple, trebuie să permită interoperabilitatea dispozitivelor terțe cu sistemele lor de operare. Tocmai pentru că, în UE, datorită DMA, companiile au dreptul de a concura corect”, a adăugat acesta.

Revizuirea DMA trebuie realizată până în mai 2026 și apoi la fiecare trei ani.