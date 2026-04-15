Edward, robotul umanoid care aleargă și gonește mistreți în Polonia a devenit viral. Poartă un Rolex cu diamante și rucsac în spate

2 minute de citit Publicat la 14:11 15 Apr 2026 Modificat la 14:12 15 Apr 2026

Robotul, cunoscută sub numele de Edward Warchocki, a devenit rapid una dintre cele mai populare „vedete” de pe internet. Foto: Captură video

Un robot umanoid care aleargă după mistreți pare desprins dintr-un film SF. În Polonia, însă, este deja realitate, iar oamenii sunt fascinați, scrie TVP World.

Robotul, cunoscută sub numele de Edward Warchocki, a devenit rapid una dintre cele mai populare „vedete” de pe internet din țară.

Într-un clip devenit viral, robotul urmărește în mod amuzant un grup de mistreți, ca și cum ar încerca să-i adune. În alte imagini, se plimbă pe străzi aglomerate, discută cu trecătorii și transformă orice interacțiune într-un spectacol.

Video of a humanoid robot chasing wild boars out of a Warsaw neighborhood and into the woods — and then waving goodbye — has gone viral in Poland. https://t.co/L2uJ9nwVOO pic.twitter.com/i0HDmF1Hfl — ABC News (@ABC) April 15, 2026

De la criptomonede la roboți umanoizi

Creatorii proiectului, Radosław Grzelaczyk și Bartosz Idzik, nu provin din domeniul roboticii. Cei doi și-au construit carierele în tehnologie, dezvoltând platforma bitcoin.pl, considerată una dintre cele mai importante din Polonia.

Abia la finalul lui 2025, după un stagiu de formare în robotică în China, Grzelaczyk a achiziționat un robot umanoid și a început să experimenteze utilizarea lui în viața de zi cu zi.

Rezultatele nu au întârziat să apară, atât în mediul online, cât și pe străzile orașului.

Prezență peste tot: de pe TikTok până în Parlament

Edward a fost văzut aproape peste tot: plimbându-se prin Varșovia, discutând cu oameni, apărând la emisiuni TV, intrând live pe TikTok și chiar vizitând Parlamentul Poloniei.

Potrivit creatorului său, toate aparițiile implică același robot, nu mai multe exemplare.

Stil de influencer: rucsac și Rolex

O parte din farmecul lui Edward vine și din modul în care este „stilizat”. Nu arată ca un robot clasic, ci mai degrabă ca un influencer urban: poartă rucsac și un ceas Rolex cu diamante.

Ceasul ar proveni dintr-o colaborare comercială, iar rucsacul este atât practic, cât și simbolic, exact cum ar purta și un om.

La un moment dat, după ce a cumpărat un parfum dintr-o piață locală, vânzătorul i l-a pus direct în rucsac, la fel ca oricărui alt client obișnuit.

Cum funcționează robotul

Edward folosește un sistem complex: este conectat atât la un model AI local, cât și la surse externe de informații.

Se orientează cu ajutorul unui scanner lidar și poate merge autonom sau controlat de la distanță. Totuși, în spațiile publice, echipa îl supraveghează îndeaproape și intervine manual pentru siguranță.

Reacții emoționante din partea oamenilor

De cele mai multe ori, pe stradă, reacțiile sunt în general pozitive și uneori surprinzător de emoționante.

„Persoanele mai în vârstă adoră să stea de vorbă cu el. Sunt încântate că au ajuns să trăiască vremuri în care roboții merg pe străzi”, a povestit Grzelaczyk.

Un fenomen viral uriaș

Succesul proiectului este impresionant: aproximativ 150 de videoclipuri publicate în doar 45 de zile au strâns peste 500 de milioane de vizualizări.

Pentru creatorii săi, însă, impactul depășește viralitatea. Ideea principală este că viitorul nu mai este ceva îndepărtat, ci este deja prezent, chiar pe trotuarele orașelor.