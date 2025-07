Elon Musk anunță „Baby Grok”, un chatbot AI creat special pentru copii

Miliardarul Elon Musk a anunțat în weekend, pe rețeaua sa socială X, că va lansa „Baby Grok”, o versiune pentru copii a chatbotului dezvoltat de compania sa de inteligență artificială, xAI, relatează Euronews. Magnatul tech nu a oferit detalii suplimentare despre aplicație. Anunțul vine la doar câteva săptămâni după lansarea Grok 4, chatbotul AI care a fost restricționat în Turcia, după ce a făcut mai multe afirmații antisemite și controversate. Deja unii copii au acces la Grok, deoarece aplicația poate fi descărcată din Google Play sau App store de persoanele peste 12 ani.

Aplicația lui Elon Musk, odată lansată, se va alătura unui grup restrâns de companii AI care creează platforme pentru copii, printre care se numără și Socratic AI de la Google, care funcționează ca un ajutor pentru teme, și ChatGPT for Kids de la OpenAI.

xAI is going to make Baby Grok, an app dedicated to kid-friendly content, inspired by Baby Groot. pic.twitter.com/2Db7jFBieK