Nebunia Grok continuă. Chatbotul lui Elon Musk a lansat-o pe Ani, "prietena anime japoneză" care se dezbracă la comandă

Chatbotul lui Elon Musk a lansat-o pe Ani, "prietena anime japoneză" care se dezbracă la comandă. FOTO: Colaj X / Hepta

Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, xAI, a lansat două noi personaje virtuale pentru utilizatorii premium ai chatbotului Grok, inclusiv o „prietena japoneză anime” care se dezbracă la comandă, scrie Euronews.

Unii utilizatori ai Grok pot activa noii „însoțitori” din setări: Ani, o fată anime japoneză în vârstă de 22 de ani, cu păr blond, care poate rămâne în lenjerie la cerere, și Bad Rudy, un panda roșu care se autodescrie drept „complet nebun” și care insultă utilizatorii folosind un limbaj vulgar și grafic.

Joi, Elon Musk a anunțat că xAI se pregătește să lanseze un nou personaj virtual masculin, numit „Valentine”.

Lansarea acestor însoțitori virtuali vine la scurt timp după un studiu realizat de Universitatea din Singapore, care a constatat că asistenții AI pot reproduce comportamente dăunătoare din relațiile interumane, precum hărțuirea, abuzul verbal, autovătămarea și încălcarea intimității utilizatorului.

Compania, specializată în însoțitori virtuali, se confruntă deja cu mai multe procese intentate de părinții unor copii care susțin că produsele sunt periculoase. Într-un caz, un copil s-a sinucis după ce chatbotul i-ar fi spus să o facă.

Ani are și un „sistem de afecțiune”

Întrebat despre Ani, Grok a explicat că personajul are un mod „Not Safe for Work” (NSFW), în care poate apărea în lenjerie provocatoare și poate folosi un limbaj sugestiv. Ani are și un „sistem de afecțiune”, în care răspunsurile utilizatorului pot influența dacă personajul trimite o inimioară sau roșește.

Centrul Național al SUA pentru Combaterea Exploatării Sexuale (NCOSE) a avertizat că unul dintre angajații săi a testat aplicația și, după „testări minime”, a reușit să obțină de la Ani o descriere în care personajul se identifica drept copil și declara că se simte „excitată când este sugrumată”. „Asta înseamnă că, într-o conversație, personajul ar putea fi folosit pentru a simula fantezii sexuale care implică copii”, a scris organizația.

Potrivit Grok, versiunea NSFW a personajului anime nu este accesibilă copiilor, deoarece „necesită comenzi explicite din partea utilizatorului pentru a fi deblocată” și presupune verificarea vârstei. Platforma include și opțiuni de control parental pentru a „limita accesul la conținutul destinat adulților”.

Grok AI s-a confruntat cu reacții negative și săptămâna trecută, înainte de lansarea versiunii 4. Chatbot-ul creat de xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, a distribuit marți mai multe comentarii antisemite pe X, provocând indignarea unor utilizatori de social media. De asemenea, Grok i-a insultat pe Tusk și Erdogan și a fost interzis în Turcia.

În ciuda lansării noilor personaje cu moduri pentru adulți și a comentariilor antisemite anterioare, aplicația Grok este în continuare listată ca potrivită pentru adolescenți (peste 12 ani) în magazinele de aplicații Apple și Google.

Euronews Next a contactat dezvoltatorii ambelor platforme pentru a întreba dacă lansarea acestor personaje cu moduri NSFW va aduce modificări privind clasificarea aplicației în magazinele oficiale, dar nu a primit încă un răspuns.