Google susține că a atins "supremaţia cuantică"

Gigantul informatic american Google susţine că a atins o etapă importantă cunoscută sub numele de "supremaţie cuantică", prin fabricarea unui calculator cu capacităţi mult superioare celor ale celor mai puternice computere convenţionale, potrivit ediţiei de vineri a Financial Times, transmite AFP sâmbătă.



Aceste calculatoare de tip nou sunt capabile să realizeze anumite sarcini mult mai repede decât cele actuale, deoarece pot folosi proprietăţi uimitoare ale particulelor care le permit să scape de regulile fizicii clasice.



Un studiu al cercetătorilor de la Google care descrie această inovaţie, consultat de jurnaliştii cotidianului de afaceri, a fost publicat succint pe site-ul NASA săptămâna aceasta înainte de a fi retras.



Cercetătorii afirmă în acest studiu că procesorul lor este capabil să efectueze în trei minute şi douăzeci de secunde o operaţie pentru care ar fi nevoie de 10.000 de ani în cazul celor mai avansate calculatoare din prezent.



Ei ar fi atins aşa-numita "supremaţie cuantică", demonstrând clar că un computer cuantic depăşeşte un computer convenţional în ceea ce priveşte performanţa.



Alphabet, compania mamă Google, nu a răspuns imediat la solicitările AFP.



Potrivit cercetătorilor companiei din California, procesorul nu poate rezolva decât un singur calcul simultan, iar aparatele cuantice pentru aplicaţii industriale reale nu vor putea fi folosite decât după mai mulţi ani.



Dar este "un pas esenţial spre informatica cuantică la scară largă", scriu ei în studiu, conform Financial Times.



Deşi există deja prototipuri de calculatoare cuantice, ele nu pot efectua în prezent decât sarcini similare cu cele realizate de un computer normal, dar mai rapid.



Calculatoare cuantice de succes ar putea schimba datele în domenii precum criptografia, chimia sau inteligenţa artificială.



Antreprenorul tehnic Andrew Yang, care candidează pentru postul de primar din partea Partidului Democrat, a salutat acest progres.



"Faptul că Google implementează informatica cuantică este un pas important. Acest lucru înseamnă, printre altele, că niciun cod nu poate fi indescifrabil", a scris el pe Twitter.