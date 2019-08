Instagram și WhatsApp își schimbă numele

Foto: Pixabay.com

Facebook a anunțat că va schimba, în curând, numele celorlalte două aplicații majori pe care le deține, Instagram și WhatsApp.

Potrivit The Information, noile denumiri vor fi „Instagram from Facebook” și „WhatsApp from Facebook”, în urma unui efort de a face foarte evident faptul că ele sunt deținute de titanul social media, scrie spynews.ro.