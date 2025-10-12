Microsoft prezintă lista cu cele 40 de profesii pe care AI le-ar putea înlocui aproape complet în doar câțiva ani

Companii importante precum Microsoft, Amazon sau Klarna au renunțat deja la o parte dintre angajați. Foto: Getty Images

Companii importante precum Microsoft, Amazon sau Klarna au renunțat deja la o parte dintre angajați pe care i-a înlocuit cu inteligența artificială. Un studiu realizat de Microsoft arată că o mulțime de joburi ar putea fi preluate aproape în întregime de AI, relatează Sky News.

Scriitorul britanic Joe Turner, în vârstă de 38 de ani, spune că a pierdut 70% dintre clienți din cauza inteligenței artificiale. În doar doi ani, chatboturile i-au „furat” veniturile de peste 120.000 de lire sterline. „Este o trădare. Muncești o viață întreagă și ești înlocuit de o mașină”, spune el.

Cazul său ilustrează concluziile unui studiu realizat de Microsoft, care a analizat peste 200.000 de interacțiuni cu chatbotul Copilot. Cercetarea arată că AI ar putea prelua 90% din sarcinile istoricilor și programatorilor, 80% din cele ale jurnaliștilor și agenților de vânzări și 75% din munca DJ-ilor și a specialiștilor în știința datelor.

Printre profesiile cele mai expuse se mai numără operatorii din servicii clienți (72%), consultanții financiari (69%) și promotorii de produse (62%).

Microsoft insistă că studiul arată doar unde AI poate fi utilă, nu unde înlocuiește oamenii. Dar experții sunt sceptici. „În trei-cinci ani, multe dintre aceste locuri de muncă ar putea dispărea complet”, avertizează un consultant AI citat de publicație.

Deja, unele companii au făcut concedieri masive pe fondul investițiilor în inteligență artificială. Klarna și-a redus personalul cu 40%, Microsoft a anunțat 15.000 de concedieri, iar Amazon a confirmat că va micșora echipele odată cu extinderea utilizării AI.

Totuși, experții spun că impactul real asupra pieței muncii este mixt. Unele posturi dispar, dar altele apar. De exemplu, firme care folosesc ChatGPT pentru analiză de documente sau marketing au economisit mii de ore de muncă, însă au creat și noi roluri pentru gestionarea acestor instrumente.

Potrivit unui raport Deloitte, 78% dintre companiile la nivel global plănuiesc să-și crească investițiile în AI, iar 40% se așteaptă să reducă personalul acolo unde tehnologia poate automatiza sarcini.

Pe de altă parte, cercetările arată că angajații care știu să folosească AI sunt avantajați: posturile care cer competențe în acest domeniu oferă, în medie, salarii cu 23% mai mari.

Joe Turner, însă, rămâne sceptic: „Am încercat să folosesc AI la cererea unui client. Rezultatul a fost steril, gol și lipsit de suflet. Poate că pune cuvintele în ordine, dar la final nu înseamnă nimic”.

Iată lista profesiilor care pot fi aproape complet înlocuite de AI și șansele de automatizare ale acestora, potrivit Microsoft:

Interpreți și traducători (98%)

Istorici (91%)

Matematicieni (91%)

Corectori (91%)

Programatori automați( 90%)

Scriitori și autori (85)

Asistenți statistici (85)

Reprezentanți de vânzări (84%)

Redactori tehnici (83%)

Jurnaliști (81%)

Însoțitori de pasageri (80%)

Operatori telefonici (80%)

Editori (78%)

Analiști managementul fermelor și al locuințelor (77%)

Politologi (77%)

Experți în științe ale datelor (77%)

Geografi (77%)

Crainici și DJ radio (74%)

Brokeri (74%)

Dezvoltatori web (73%)

Reprezentanți servicii clienți (72%)

Funcționari deschidere conturi (72%)

Agenți de bilete și funcționari de turism (71%)

Analiști cercetare de piață (71%)

Administrator (70%)

Profesori de afaceri (70%)

Consultanți financiari (69%)

Profesori de economie ( 68%)

Analiști în management (68%)

Operatori centrală telefonică (68%)

Telemarketeri (66%)

Agenți de vânzări în publicitate (66%)

Arhiviști (66%)

Operatori telecomunicații pentru siguranță publică (66%)

Profesori în știința bibliotecii (65%)

Promotori de produse (64%)

Modele (64%)

Specialiști în relații publice (63%)

Funcționari de ghișeu și închirieri (62%)

Gazde/hostesse (60%)