NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: "Atacurile cibernetice au crescut exponențial în cantitate și complexitate"

Potrivit specialiştilor, Cybersecurity Now este răspunsul NTT DATA la gradul crescut de risc cu care se confruntă un întreg sistem.

NTT DATA Romania, parte a grupului global NTT DATA, anunță lansarea oficială a portofoliului de servicii integrate Cybersecurity Now, adresat organizațiilor publice sau private din România, ca răspuns la dubla presiune pe care acestea o resimt din partea atacurilor cibernetice, concomitent cu obligația de conformitate la normele NIS2.

"Cybersecurity Now este răspunsul NTT DATA la gradul crescut de risc cu care se confruntă un întreg sistem. Știm că atacurile cibernetice au crescut în intensitate și complexitate. tocmai de aceea pregătim companiile și organizațiile cu un plan pragmatic pentru a ajunge la nivelul cerut de directiva NIS2. Momentul este acum", a declarat Cătălin Pătrașcu, Cybersecurity Lead, NTT DATA Romania.

Experții NTT DATA arată că directiva NIS2, transpusă în România prin OUG 155/2024 și ordinele DNSC din august 2025, pune o presiune suplimentară pe organizații, mai ales pe cele care evoluează în 18 sectoare esențiale. Acestea sunt obligate să își evalueze nivelul de risc și să implementeze măsuri stricte de securitate. Răspunsul firesc este serviciul NIS2 Gap Assessment dezvoltat de NTT DATA, integrat în pachetul de servicii Cybersecurity Now.

› Vezi galeria foto ‹

NIS2 Gap Assessment este doar primul pas din pachetul Cybersecurity Now, lansat de NTT DATA Romania. Restul serviciilor și produselor includ:

• Consultanță GRC și ISMS (Governance, Risk & Compliance, Information Security Management Systems);

• Implementare de platforme de securitate: EDR/XDR, SIEM, Next-Generation Firewall, WAF, IAM/PAM, DLP, Cloud Security Platform, SASE;

• Servicii gestionate (Managed Security Platforms, SOC/CSIRT as a Service, Vulnerability Management, Incident Response, DFIR);

• Servicii de securitate pentru OT, cloud și aplicații critice.

"Clienții noștri se confruntă cu o presiune dublă: pe de o parte atacurile cibernetice, pe de altă parte obligațiile de conformitate. Abordarea noastră integrează consultanță locală cu expertiză globală și un portofoliu end-to-end, astfel încât să transformăm securitatea din cost în avantaj competitiv" a adăugat Dragoș Cățoiu, Head of Go to Market, NTT DATA Romania.

Cybersecurity Now, un scut pentru organizații și companii publice sau private din România

Am dezvoltat un pachet integrat de servicii care asigură conformitatea cu NIS2 și alte reglementări relevante (GDPR, DORA), reduce riscul de amenzi sau sancțiuni și întărește reziliența operațională. Poate cel mai important și măsurabil avantaj al Cybersecurity Now rămâne încrederea pe care companiile o câștigă pe piață, pentru că demonstrează un angajament ferm și profesionist față de securitatea sistemelor.

Solicită un demo aici.

Despre NTT DATA România

NTT DATA România, parte din NTT DATA Group este lider în transformare digitală și inovație. Furnizăm soluții și servicii de ultimă generație care cresc eficiența, sustenabilitatea și profitabilitatea clienților noștri. Portofoliul nostru include o gamă variată de servicii IT, de la securitate cibernetică, consultanță și dezvoltare de sisteme, până la soluții de outsourcing și cloud, adaptate pentru a satisface nevoile dinamice ale industriilor diverse.

La nivel de grup, NTT DATA dezvoltă venituri de peste 30 de miliarde de dolari. Servim 75% din Fortune Global 100 și ne angajăm să ajutăm clienții să inoveze, să optimizeze și să se transforme pentru a avea succes pe termen lung. Investim anual peste 3,6 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare pentru a sprijini organizațiile și societatea să avanseze cu încredere și sustenabilitate în era digitală.

Ca Angajator Global de Top, avem experți diversificați în peste 50 de țări și un ecosistem robust de parteneri, incluzând atât companii consacrate, cât și start-up-uri.