Prima companie din România dedicată spectacolelor de lumini cu drone a făcut senzaţie la „Gala Winners of the Future 2024”

Compania EVSKY personalizează fiecare show pentru a reda momente unice / sursă foto: Instagram-EVSKY Drone Show

Prima companie din România dedicată spectacolelor de lumini cu drone a făcut senzaţie la „Gala Winners of the Future 2024”, organizată de Antena 3 CNN. În spatele fiecărui spectacol este o echipă pasionată, formată din ingineri, designeri și specialiști în tehnologie, toți uniți de dorința de a oferi experiențe de neuitat și de a ridica standardele industriei de divertisment aerian din România.

Cu o flotă impresionantă de drone coregrafiate și tehnologie de vârf, compania EVSKY personalizează fiecare show pentru a reda momente unice.

„Cred că cei mai încantați sunt copiii și cea mai mișto senzație este atunci când dronele aterizează și auzim acele aplauze și țipete de la copii. Să te duci cu o dronă la ei le faci seara mai frumoasă, entuziasmul acela nu se poate compara cu nimic.

Anul acesta am împlinit 4 ani de când am început construcția acestui concept, dar pe piață în 2021 am ieșit. Primul spectacol a fost în Târgu Jiu, orașul meu natal, în jurul coloanei infinitului”, a declarat Mădălin Preda, fondator DRONE.

„Realizarea unui spectacol de drone poate dura și 3 luni, depinde de complexitate. Începem cu ideea pe care vrem să o transmitem, apoi realizăm scriptul, apoi definim imaginile, animație”, a declarat Nely Borza, director artistic DRONE.

Spectacolul cu drone din cadrul galei RO 3.0 Winners of the Future a fost realizat cu sprijinul Vodafone România. În cadrul evenimentului, şase lideri vizionari au redefinit prin creativitatea și efortul lor standardele excelenței în diverse domenii și au fost surse de inspirație pentru tineri.