Țara vecină cu România care va construi prima fabrică de roboți și inteligență artificială din Europa

Planul vizează dezvoltarea inteligenței artificiale aplicate, nu doar la nivel de software, ci printr-o combinație completă de software și hardware. Foto: Getty Images

Serbia ar putea deveni prima țară din Europa care produce roboți la scară industrială, a anunțat președintele Aleksandar Vučić, precizând că proiectul ar putea începe chiar în următoarele luni și ar reprezenta una dintre cele mai mari investiții din istoria recentă a țării, scrie Blic.

Potrivit lui Vučić, planul vizează dezvoltarea inteligenței artificiale aplicate, nu doar la nivel de software, ci printr-o combinație completă de software și hardware. Asta înseamnă roboți, utilaje, articulații mecanice și întreaga tehnologie necesară, care ar urma să fie produse integral în Serbia.

„Vorbim despre inteligență artificială aplicată. Nu sunt doar programe software, ci roboți, mașini, componente și tehnologii complete. Toate acestea pot fi fabricate în Serbia”, a declarat președintele.

Fabrică de roboți, centre de date și infrastructură

Proiectul este structurat pe trei piloni principali. Primul presupune construirea unei fabrici de roboți, al doilea dezvoltarea unor centre de date și așa-numite „fabrici de date”, iar al treilea vizează infrastructura necesară pentru funcționarea întregului sistem.

Vučić a explicat că astfel de roboți au nevoie de volume uriașe de date și de perioade lungi de antrenament pentru a putea îndeplini sarcini diverse, atât în gospodării, cât și în industrie: de la gătit și călcat, până la spălat rufe sau alte activități repetitive.

„Încercăm să producem totul aici și să fim primii în Europa”, a subliniat președintele, adăugând că obiectivul este ca implementarea să înceapă chiar din acest an.

Marea provocare: energia

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale proiectului este consumul uriaș de energie electrică. Vučić a avertizat că investiția ar necesita capacități foarte mari, estimând un necesar de două surse de câte 300 de megawați fiecare.

Președintele a mai adăugat că acest proiect evidențiază importanța deciziilor strategice din domeniul energetic pentru viitorul industrial și tehnologic al Serbiei.

Anunțul a fost făcut în contextul participării lui Aleksandar Vučić la o prezentare de roboți organizată la Centrul Cultural Chinez, unde a fost expusă tehnologia companiei AGIBOT Innovation. Liderul de la Belgrad a descris evoluția tehnologică drept „fascinantă” și extrem de importantă pentru industria viitorului, confirmând că Serbia va continua cooperarea cu această companie.