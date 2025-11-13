Un video cu pantofii plutitori Tata a făcut furori pe internet. Dar cine a vrut să-i cumpere a descoperit că nu există

O pereche de adidaşi plutitori a devenit virală pe rețelele sociale, după ce un videoclip postat pe Instagram a strâns peste 14 milioane de vizualizări și mai mult de 215.000 de aprecieri. Clipul arată un bărbat și o femeie care par să reprezinte conglomeratul indian Tata Group. În timp ce prezintă produsul la o expoziție, cei doi folosesc o telecomandă pentru a controla pantofii, care par să plutească la câțiva centimetri deasupra solului. Un alt videoclip arată o altă pereche de acest tip, însă sub numele companiei lui Elon Musk, Tesla. Totuşi, videoclipurile sunt generate de AI, afirmaţia fiind făcută chiar de administratorul contului, Ajin Joseph, scrie publicaţia Primetimer.

În descriere, se menționează că pantofii ar folosi o "tehnologie avansată de propulsie magnetică" pentru a permite utilizatorilor să leviteze. Videoclipul include și imagini cu pantofii levitatori în interiorul unei cutii, alături de un manual de utilizare și o telecomandă. Creatorul a afirmat că produsul poate fi precomandat.

Totuşi, adidaşii Tata sunt falși. Nu există niciun produs de acest tip pe site-ul oficial Tata Group sau pe site-ul Tata Motors, compania auto a grupului. Un alt videoclip, cu acelaşi produs, prezintă adidaşi sub marca "Glide" aflată fictiv sub compania lui Elon Musk, Tesla.

Chiar şi în descriere se precizat că videoclipul a fost generat de AI și că pantofii nu există în realitate. Cu toate acestea, mulți internauți au crezut că produsul este autentic, în timp ce alții au reușit să demaște videoclipul.

"Este timpul ca oamenii să înceapă să distingă între videoclipurile create de AI și cele reale", a comentat un utilizator.

"Chiar am crezut că era real... Nu-mi pot imagina ce va putea face AI-ul peste cinci ani", a adăugat altcineva.

Cine este Ajin Joseph, creatorul din spatele clipului viral

Contul pe care a fost postat videoclipul, care are peste 580.000 de urmăritori pe Instagram, este administrat de Ajin Joseph. Acesta deține și un canal YouTube cu peste 327.000 de abonați și un cont TikTok cu peste 67.000 de urmăritori.

Potrivit profilului său de LinkedIn, Ajin Joseph este designer de realitate extinsă (XR), cu peste zece ani de experiență în media digitală, VR/AR și aplicații interactive. El deține o licență în arte plastice, specializarea animație și tehnologie interactivă, obținută la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore, și a absolvit un program de dezvoltare de jocuri la MIT, în 2012.

Joseph a lucrat timp de opt ani ca senior interactive designer la Fraunhofer Singapore, iar în prezent este lector în media imersive la Republic Polytechnic din Singapore.

În secțiunea de comentarii a videoclipului cu adidaşii Tata, Joseph i-a invitat pe internauți să îi verifice poveștile pentru a "precomanda produsul". Ulterior, a dezvăluit că videoclipul era creat cu AI și că nu există niciun produs real.

El a adăugat că, pentru 200 de dolari, utilizatorii pot participa la masterclass-ul său despre AI, care include trei module e-learning și o sesiune față în față.

"Pentru toți cei care întreabă cum pot comanda — nu este real, este AI. Dar puteți comanda tutorialele mele: 200 de dolari pentru masterclass-ul complet de AI. Veți învăța cum creez toate videoclipurile mele și cum le monetizez", a spus el.