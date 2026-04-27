7 plante care te feresc de privirile vecinilor mai bine decât un gard

Frunzișul trebuie să fie dens și să aibă o creștere rapidă, pentru a putea acoperi eficient spațiul într-un timp scurt. Foto: Getty Images

Pe măsură ce petrecem tot mai mult timp în aer liber odată cu venirea sezonului cald, nevoia de intimitate în grădină devine tot mai importantă. Specialiștii spun că există alternative mai plăcute și naturale decât gardurile clasice: plantele cu creștere rapidă, care pot crea bariere verzi eficiente, scrie House Beautiful.

Potrivit specialistului în botanică, Tim Clapp, alegerea unor plante potrivite nu doar că oferă protecție vizuală, ci contribuie și la crearea unui spațiu mai plăcut și relaxant.

Plantele nu doar blochează privirile, ci creează limite naturale, adaugă culoare, textură și chiar parfum. În plus, unele pot reduce zgomotul sau pot filtra praful și poluanții, explică specialistul.

El recomandă plante cu frunziș dens și creștere rapidă, care pot acoperi eficient spațiul într-un timp scurt.

Cele mai eficiente plante pentru intimitate

Laurul englezesc

Potrivit specialistului, laurul englezesc are frunze verzi, lucioase și poate fi tuns în forma dorită sau lăsat să crească natural. Se dezvoltă rapid și oferă acoperire pe tot parcursul anului. Planta este rezistentă și se adaptează ușor, inclusiv în zone umbroase sau cu sol mai slab. Poate ajunge până la 8 metri, dar este de obicei menținută la aproximativ 3 metri.

Photinia

Cunoscută pentru frunzele sale roșii spectaculoase primăvara, această plantă aduce și un plus estetic. Este mai ușor de controlat decât laurul englezesc și poate fi modelată sau lăsată să crească liber, precizează expertul. Oferă intimitate și este de regulă menținută între 1,5 și 3 metri.

Euonymus (salba japoneză)

Este o alegere excelentă pentru spații mai mici, fiind compactă și ușor de întreținut, spune Tim Clapp. Frunzișul dens și culorile variate, de la verde intens la combinații cu alb sau auriu o fac ideală pentru delimitări elegante. Crește până la aproximativ 2 metri.

Pittosporum

Recomandată pentru grădini moderne, această plantă are frunze mici și o textură fină. Oferă un aspect rafinat și menține în același timp structura și intimitatea spațiului, explică specialistul.

Bambus Fargesia

Este un bambus neinvaziv, care nu se extinde necontrolat și adaugă mișcare și naturalețe grădinii, spune Tim Clapp. Frunzișul bogat și tulpinile elegante creează un efect vizual deosebit, fiind disponibil în mai multe culori.

Leylandii (Chiparosul Leyland)

Una dintre cele mai rapide opțiuni este Chiparosul Leyland. Poate crește chiar și aproape un metru pe an. Este ideal pentru formarea rapidă a unui gard înalt și dens, dar necesită tundere regulată, avertizează expertul.

Tuia Gigant

Este o alegere excelentă pentru un paravan natural, crescând rapid și formând o barieră densă. Această plantă poate ajunge la înălțimi impresionante și este ușor de întreținut, fiind rezistentă și potrivită pentru utilizare pe termen lung.